एमपी में बाइक से हिंदू लड़की को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक की पिटाई, युवती भागी..

ग्रामीणों के द्वारा मारपीट व हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में युवक शरीफ को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे उज्जैन रेफर किया गया है। जो युवती शरीफ के साथ थी उसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है और वो गायब है। बता दें कि इस घटनाक्रम को हिंदू संगठनों ने लव जिहाद बताया था और एक दिन पहले ही युवती के परिजन के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया था। एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय ने बताया कि ग्राम बेरछी के पास देन्दला निवासी शरीफ के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है और उसकी मोटरसाइकिल जला दी है।