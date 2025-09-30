एमपी में बाइक से हिंदू लड़की को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक की पिटाई, युवती भागी..

Muslim Youth Get Beaten by public Running With Hindu Girl
mp news: मध्यप्रदेश के शाजापुर में हिंदू युवती को लेकर भाग रहे मुस्लिम युवक को पकड़कर लोगों ने उसकी पिटाई कर दी। गुस्साए लोगों ने युवक की बाइक को भी आग लगा दी। हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची भीड़ के चंगुल से युवक को छुड़ाया और घायल हालत में अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे इंदौर रेफर कर किया गया है। हंगामे के बीच युवती मौके से भाग गई है जिसकी पुलिस तलाश कर रही है।
शाजापुर के देन्दला गांव का रहने वाला युवक शरीफ एक हिंदू लड़की को घर से भगाकर ले गया था जिसकी परिजन ने रविवार को पुलसि में शिकायत दर्ज कराई थी। रविवार से ही परिजन, समाज के लोग और हिंदू संगठन व पुलिस युवक-युवती की तलाश में जुटे हुए थे। मंगलवार दोपहर को बेरछी गांव के पास कुछ लोगों ने शरीफ को युवती के साथ बाइक से जाते हुए देखा। जिसके बाद लोगों ने उसे घेरकर पकड़ा और उसके साथ मारपीट करते हुए उसकी बाइक में आग लगा दी।
ग्रामीणों के द्वारा मारपीट व हंगामे की खबर लगते ही पुलिस मौके पर पहुंची और घायल हालत में युवक शरीफ को इलाज के लिए अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे उज्जैन रेफर किया गया है। जो युवती शरीफ के साथ थी उसका फिलहाल पता नहीं चल पाया है और वो गायब है। बता दें कि इस घटनाक्रम को हिंदू संगठनों ने लव जिहाद बताया था और एक दिन पहले ही युवती के परिजन के साथ एसपी ऑफिस का घेराव किया था। एडिशनल एसपी घनश्याम मालवीय ने बताया कि ग्राम बेरछी के पास देन्दला निवासी शरीफ के साथ अज्ञात लोगों ने मारपीट की है और उसकी मोटरसाइकिल जला दी है।
