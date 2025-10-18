पुलिस एनकाउंटर में मारा गया एक लाख का ईनामी नफीस, तीन साल से शामली पुलिस के लिए बना था सिरदर्द

फोटो सोर्स: सोशल मीडिया, पुलिस एनकाउंटर में मारा गया एक लाख का इनामी
शनिवार तड़के शामली पुलिस को बड़ी सफलता मिली है, जिले में पुलिस ने एक लाख के ईनामी मोहम्मद नफीस को एनकाउंटर में मार गिराया। मुखबिर की सटीक सूचना पर पुलिस ने यह ऑपरेशन किया, ज्यों ही नफीस के लोकेशन की सूचना मिली पुलिस ने चारों ओर घेरेबंदी कर दी। पुलिस ने फिर कई बार नफीस को सरेंडर करने को बोला लेकिन इसके बावजूद वह लगातार फायरिंग करते रहा पुलिस की जवाबी कार्रवाई में नफीस को गोली लगी। उसे अस्पताल ले जाया गया तो डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह एनकाउंटर भाभीसा गांव में हुआ है। मौके से एक बदमाश फरार भी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, नफीस कांधला गांव के मुहल्ला खैल का रहने वाला था। पिता का नाम मोहम्मद मूदा है। नफीस पर हत्या, लूट, डकैती के 34 मुकदमे दर्ज थे। SP शामली NP सिं ने बताया कि नफीस तीन साल से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस को मौके से एक .32 बोर पिस्टल, एक तमंचा .315 बोर, कुल सात कारतूस (दो खोखे और पांच जिंदा) और एक मोटरसाइकिल मिली है। हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आम जनता को नफीस के मारेजाने से काफी राहत मिलेगी।
