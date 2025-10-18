पुलिस एनकाउंटर में मारा गया एक लाख का ईनामी नफीस, तीन साल से शामली पुलिस के लिए बना था सिरदर्द

पुलिस सूत्रों ने बताया कि यह एनकाउंटर भाभीसा गांव में हुआ है। मौके से एक बदमाश फरार भी बताया जा रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस के अधिकारी भी मौके पर पहुंच गए। शव को पोस्टमॉर्टम के लिए भेज दिया है। पुलिस के मुताबिक, नफीस कांधला गांव के मुहल्ला खैल का रहने वाला था। पिता का नाम मोहम्मद मूदा है। नफीस पर हत्या, लूट, डकैती के 34 मुकदमे दर्ज थे। SP शामली NP सिं ने बताया कि नफीस तीन साल से फरार चल रहा था। मुठभेड़ के बाद पुलिस को मौके से एक .32 बोर पिस्टल, एक तमंचा .315 बोर, कुल सात कारतूस (दो खोखे और पांच जिंदा) और एक मोटरसाइकिल मिली है। हथियारों को फॉरेंसिक जांच के लिए भेज दिया गया है। फिलहाल आम जनता को नफीस के मारेजाने से काफी राहत मिलेगी।