पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रंगदारी गैंग के दो बदमाश गोली लगने से घायल, हथियार बरामद

अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नगर कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई की मिश्रौलिया चौकी क्षेत्र में एक व्यापारी से एक बदमाश द्वारा एक लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर उसने तमंचे से फायर कर दिया जिससे वह बाल बाल बच गए। इस सूचना पर तत्काल कैसे पंजीकृत कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सहित कई टीमों का गठन किया गया था। ऐसे में नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि वह पल्सर बाइक से बहराइच रोड की तरफ जा रहा है इस सूचना पर घेराबंदी की गई। जिस पर उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। उपचार कराया जा रहा है। इनके कब्जे से दो तमंचा तथा दो खोखा कारतूस पल्सर बाइक बरामद हुई है। प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है एक सवाल के जवाब में बताया कि इनका अपराधी इतिहास है। जिले के कई थानों में इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है।