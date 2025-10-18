पुलिस की ताबड़तोड़ कार्रवाई, रंगदारी गैंग के दो बदमाश गोली लगने से घायल, हथियार बरामद

पुलिस मुठभेड़ में घायल बदमाश फोटो सोर्स पुलिस मीडिया सेल
कोतवाली नगर पुलिस और एसओजी टीम ने शुक्रवार को रंगदारी मांगने और जानलेवा हमले में शामिल दो शातिर बदमाशों को मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार कर लिया। पुलिस की जवाबी फायरिंग में दोनों बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल भेजा गया है। मौके से दो तमंचे, कारतूस और एक पीली पल्सर बाइक बरामद हुई है।
एसपी विनीत जायसवाल के निर्देश पर अपराधियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में एसओजी व कोतवाली नगर पुलिस टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है।
दरअसल महिंद्रा फाइनेंस कंपनी में कार्यरत राघवेंद्र सिंह नामक व्यक्ति से अभियुक्त चंदन तिवारी उर्फ धवल और आशू उपाध्याय उर्फ पिंकल पिछले कुछ समय से “गुंडा टैक्स” के नाम पर रंगदारी मांग रहे थे। एक लाख रुपये न देने पर दोनों ने शुक्रवार को उपरहितन पुरवा के पास उस पर फायरिंग कर दी। इसके बाद से फरार हो गए।
घटना की गंभीरता को देखते हुए एसपी ने कई टीमों का गठन किया। कुछ ही घंटों में बदमाशों को विमौर-बहराइच रोड से खैरा भवानी जाने वाले लिंक रोड पर घेर लिया। पुलिस को देखते ही बदमाशों ने फायरिंग शुरू कर दी। जिसके जवाब में पुलिस ने भी गोली चलाई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी कार्रवाई में दोनों आरोपी घायल हो गए। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया।
दोनों अभियुक्तों पर गोंडा और अयोध्या जिलों में रंगदारी, लूट, हमला, आर्म्स एक्ट और एनडीपीएस सहित कई गंभीर धाराओं में मुकदमे दर्ज हैं। पुलिस ने उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी है।
अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि नगर कोतवाली को सूचना प्राप्त हुई की मिश्रौलिया चौकी क्षेत्र में एक व्यापारी से एक बदमाश द्वारा एक लाख की रंगदारी मांगी गई। रंगदारी न देने पर उसने तमंचे से फायर कर दिया जिससे वह बाल बाल बच गए। इस सूचना पर तत्काल कैसे पंजीकृत कर आरोपी की गिरफ्तारी के लिए एसओजी सहित कई टीमों का गठन किया गया था। ऐसे में नगर कोतवाली पुलिस को सूचना मिली कि वह पल्सर बाइक से बहराइच रोड की तरफ जा रहा है इस सूचना पर घेराबंदी की गई। जिस पर उसने पुलिस टीम पर फायर कर दिया। पुलिस की जवाबी कार्रवाई में दो बदमाशों के पैर में गोली लगी है। जिन्हें उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया है। उपचार कराया जा रहा है। इनके कब्जे से दो तमंचा तथा दो खोखा कारतूस पल्सर बाइक बरामद हुई है। प्रकरण में अग्रिम विधि कार्रवाई की जा रही है एक सवाल के जवाब में बताया कि इनका अपराधी इतिहास है। जिले के कई थानों में इन दोनों के खिलाफ आपराधिक मुकदमे दर्ज है।
