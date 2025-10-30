‘पुलिस 20 गोली मारती है, रिपोर्ट में सिर्फ एक लिखवाती है’, डॉक्टर के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान से मचा बवाल

दरअसल, बीते दिनों डॉ. दीपक कुमार के कैंप कार्यालय से करीब साढ़े पांच लाख रुपये की चोरी हुई थी। इस चोरी का खुलासा न होने पर उन्होंने बुधवार को पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ धरना प्रदर्शन के दौरान उनका गुस्सा इस कदर भड़क गया कि उन्होंने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ों के आरोप जड़ दिए। कैमरे में कैद हुए इस बयान में उन्होंने कहा- “पुलिस खुद मुलजिम को 20 गोली मारकर लाती है, लेकिन एसपी और सीओ खड़े होकर जबरदस्ती रिपोर्ट में एक गोली लिखवाते हैं।” यह बयान सामने आते ही जिले में सनसनी फैल गई और सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया।