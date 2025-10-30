Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शामली

‘पुलिस 20 गोली मारती है, रिपोर्ट में सिर्फ एक लिखवाती है’, डॉक्टर के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान से मचा बवाल

Shamli News: शामली में सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्साधीक्षक डॉ. दीपक कुमार के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान से हड़कंप मच गया। उन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस 20 गोली मारकर रिपोर्ट में सिर्फ एक दर्ज कराती है। वीडियो वायरल होने के बाद डॉक्टर ने सफाई दी कि बयान फेक और तनाव में दिया गया था, जबकि पुलिस ने इसे निराधार बताया।

2 min read
Google source verification

शामली

image

Mohd Danish

Oct 30, 2025

shamli doctor fake encounter statement police controversy news

शामली में डॉक्टर के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान से मचा बवाल! Image Source - 'X' @jeetkrpal

Doctor fake encounter statement in Shamli: उत्तर प्रदेश के शामली जिले में उस वक्त हड़कंप मच गया जब सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र (CHC) के चिकित्साधीक्षक डॉ. दीपक कुमार का एक वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा। वीडियो में डॉक्टर ने पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेरफेर के गंभीर आरोप लगाए। उन्होंने दावा किया कि पुलिस मुलजिम को 20 गोली मारकर लाती है, लेकिन रिकॉर्ड में केवल एक गोली दर्ज कराई जाती है। इस बयान ने पूरे पुलिस महकमे में हलचल मचा दी और मामला सुर्खियों में आ गया।

पुलिस पर फर्जी एनकाउंटर का आरोप, वायरल हुआ वीडियो

दरअसल, बीते दिनों डॉ. दीपक कुमार के कैंप कार्यालय से करीब साढ़े पांच लाख रुपये की चोरी हुई थी। इस चोरी का खुलासा न होने पर उन्होंने बुधवार को पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए। स्वास्थ्यकर्मियों के साथ धरना प्रदर्शन के दौरान उनका गुस्सा इस कदर भड़क गया कि उन्होंने पुलिस पर फर्जी मुठभेड़ों के आरोप जड़ दिए। कैमरे में कैद हुए इस बयान में उन्होंने कहा- “पुलिस खुद मुलजिम को 20 गोली मारकर लाती है, लेकिन एसपी और सीओ खड़े होकर जबरदस्ती रिपोर्ट में एक गोली लिखवाते हैं।” यह बयान सामने आते ही जिले में सनसनी फैल गई और सोशल मीडिया पर वीडियो आग की तरह फैल गया।

डॉक्टर ने खुद को बताया मानसिक तनाव में, बयान से पलटे

वीडियो के वायरल होते ही डॉ. दीपक कुमार ने एक नया बयान जारी कर अपने ही शब्दों से पल्ला झाड़ लिया। उन्होंने कहा कि “यह वीडियो फेक है, किसी ने अनजाने में मेरी रिकॉर्डिंग कर ली थी। मैं 2025 के किसी भी एनकाउंटर के पोस्टमार्टम में शामिल नहीं रहा हूं।” डॉक्टर ने अपने हार्ट, लिवर और दिमागी तनाव का हवाला देते हुए कहा कि उनसे दबाव या भ्रम की स्थिति में बयान दिलवाया गया, जिसका वह खंडन करते हैं। डॉक्टर के इस यू-टर्न के बाद लोगों में तरह-तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिलीं।

प्रेस नोट जारी कर पुलिस ने बयान को बताया झूठा

शामली पुलिस ने इस पूरे विवाद पर आधिकारिक प्रतिक्रिया देते हुए प्रेस नोट जारी किया। पुलिस के अनुसार, डॉ. दीपक चौधरी के कैंप कार्यालय से 21 अक्टूबर को साढ़े पांच लाख रुपये की चोरी का मामला दर्ज हुआ था। जांच के दौरान बताए गए तीन संदिग्धों नीशू, सौरभ और सलमान से पूछताछ की गई, लेकिन अब तक चोरी में उनकी संलिप्तता साबित नहीं हुई है।

पुलिस ने बताया कि सीओ नगर के नेतृत्व में कैराना, झिंझाना, कोतवाली, स्वॉट और सर्विलांस टीमें गठित की गई हैं और जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया कि वर्ष 2025 में हुए किसी भी पुलिस एनकाउंटर के पोस्टमार्टम में डॉ. दीपक चौधरी शामिल नहीं रहे हैं। इसलिए उनके फर्जी एनकाउंटर संबंधी आरोप तथ्यों पर आधारित नहीं हैं।

विवाद थमा नहीं, सोशल मीडिया पर बहस जारी

हालांकि डॉक्टर ने सफाई देकर मामला शांत करने की कोशिश की, लेकिन सोशल मीडिया पर यह मुद्दा लगातार चर्चा में बना हुआ है। कुछ यूजर्स डॉक्टर के बयान को सिस्टम की अंदरूनी सच्चाई बता रहे हैं, तो कुछ इसे डैमेज कंट्रोल का नाटक कह रहे हैं।

फिलहाल, पुलिस ने जांच जारी रखी है और दावा किया है कि चोरी का खुलासा जल्द किया जाएगा। लेकिन इस पूरे प्रकरण ने एक बार फिर पुलिस और डॉक्टरों के बीच भरोसे की खाई को उजागर कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up crime news

up news

UP News Hindi

यूपी पुलिस

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

30 Oct 2025 01:19 pm

Published on:

30 Oct 2025 12:40 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / ‘पुलिस 20 गोली मारती है, रिपोर्ट में सिर्फ एक लिखवाती है’, डॉक्टर के फर्जी एनकाउंटर वाले बयान से मचा बवाल

बड़ी खबरें

View All

शामली

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

तेजी से बदल रहा मौसम, शामली में दिन-रात के तापमान में भारी अंतर

weather
शामली

Encounter शामली एनकाउंटर के बाद यूपी में अपराध का एक और अध्याय खत्म, जानिए कितना खूंखार था ‘फैसल’

Encounter
शामली

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार अपराधी को मार गिराया

Encounter
शामली

गोलियों की तड़तड़ाहट से दहल उठा इलाका, एक लाख इनामी खूंखार क्रिमिनल को एनकाउंटर में मार गिराया

Up news, shamli police
शामली

Diwali : इस दिवाली शामली में नहीं चला सकेंगे पटाखे, सामने आई बड़ी वजह

Diwali
शामली
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.