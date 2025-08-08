8 अगस्त 2025,

शुक्रवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राखी 2025

TAFE MF Logo

स्वतंत्रता दिवस

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शामली

आंखों के सामने पति की मौत का तमाशा देखती रही पत्नी; सुनती रही चीखें, प्यार में पागल बीवी की खतरनाक साजिश

Shamli Murder Case: यूपी में एक पत्नी तो मेरठ की मुस्कान से भी खतरनाक निकली। प्रेमी और उसके साथियों से मिलकर पति की बेरहमी से हत्या कर दी। खुद खड़ी होकर पति की चीखें सुनती रही।

शामली

Aman Pandey

Aug 08, 2025

SHAMLI MURDER CASE UPDATES, WIFE KILLED HUSBAND IN SHAMLI, WIFE AND LOVER KILLED HUSBAND, HUSBAND WIFE LOVER MURDER CASE, SHAMLI NEWS, WIFE ALONG WITH LOVER KILLED HER HUSBAND IN SHAMLI
शामली में पत्नी ने प्रेमी के साथ मिलकर पति की हत्या करा दी।

शामली में भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां पत्नी ने अपने पति की प्रेमी से हत्या कर दी। इसके बाद गुमराह करने के लिए लूट की साजिश रची। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही मामले का पर्दाफाश कर दिया। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, पत्नी ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या कराई है। वह अपना लोकेशन कोर्डवर्ड में हत्यारोंपियों को शेयर कर रही थी। फरार पत्नी की तलाश जारी है।

गुमराह करने के लिए रची लूट की साजिश

सोनीपत के झाराखेड़ी के शहनवाज की शादी में शामली की मुफरीन से हुई थी। वह अपनी ससुराल कांधला के गढ़ीदौलत आया था। वह पत्‍नी के साथ गुरुवार सुबह फुफेरे साले की शादी में शामिल होने खुरगान गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसका मर्डर हो गया। लूट और हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सीएचसी पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।

ये भी पढ़ें

Flood havoc in UP: उत्तर प्रदेश में बाढ़ का कहर, CM Yogi ने तेज किए राहत-बचाव कार्य
लखनऊ
Uttar Pradesh Floods फोटो सोर्स : Social Media

'बदमाशों ने चाकू से गोद डाला'

पत्नी ने थाने में हत्या की तहरीर दी। बताया कि दूल्हे के लिए नोटों की माला लेकर शादी में जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया और लूटपाट शुरू कर दी। जब पति ने विरोध किया तो बदमाशों ने चाकु गोद कर पति को मार डाला। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट देख हैरान रह गई पुलिस

पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस हैरान रह गई। रिपोर्ट में शाहनवाज को गोली लगने की पुष्टि हुई। इस पुलिस ने एक संदिग्‍ध युवक को उठाया और पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे युवक टूट गया और जूर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने गुरुवार रात 8 बजे प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। पत्नी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

08 Aug 2025 10:07 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / आंखों के सामने पति की मौत का तमाशा देखती रही पत्नी; सुनती रही चीखें, प्यार में पागल बीवी की खतरनाक साजिश

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Iran Israel Conflict Latest Updates

Ahmedabad Air India Plane Crash

India Vs Eng Test

Top Categories

स्वास्थ्य

मनोरंजन

राष्ट्रीय

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Code of Conduct

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.