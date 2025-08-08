आंखों के सामने पति की मौत का तमाशा देखती रही पत्नी; सुनती रही चीखें, प्यार में पागल बीवी की खतरनाक साजिश

शामली में भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां पत्नी ने अपने पति की प्रेमी से हत्या कर दी। इसके बाद गुमराह करने के लिए लूट की साजिश रची। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही मामले का पर्दाफाश कर दिया। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, पत्नी ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या कराई है। वह अपना लोकेशन कोर्डवर्ड में हत्यारोंपियों को शेयर कर रही थी। फरार पत्नी की तलाश जारी है।