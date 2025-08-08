आंखों के सामने पति की मौत का तमाशा देखती रही पत्नी; सुनती रही चीखें, प्यार में पागल बीवी की खतरनाक साजिश

शामली में भी मेरठ के सौरभ हत्याकांड जैसा मामला सामने आया है। यहां पत्नी ने अपने पति की प्रेमी से हत्या कर दी। इसके बाद गुमराह करने के लिए लूट की साजिश रची। पुलिस ने 12 घंटे के अंदर ही मामले का पर्दाफाश कर दिया। मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस के मुताबिक, पत्नी ने प्रेम प्रसंग में पति की हत्या कराई है। वह अपना लोकेशन कोर्डवर्ड में हत्यारोंपियों को शेयर कर रही थी। फरार पत्नी की तलाश जारी है।
सोनीपत के झाराखेड़ी के शहनवाज की शादी में शामली की मुफरीन से हुई थी। वह अपनी ससुराल कांधला के गढ़ीदौलत आया था। वह पत्नी के साथ गुरुवार सुबह फुफेरे साले की शादी में शामिल होने खुरगान गांव जा रहा था। तभी रास्ते में उसका मर्डर हो गया। लूट और हत्या की सूचना पर पहुंची पुलिस ने युवक को सीएचसी पहुंचाया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया।
पत्नी ने थाने में हत्या की तहरीर दी। बताया कि दूल्हे के लिए नोटों की माला लेकर शादी में जा रहे थे। रास्ते में बदमाशों ने घेर लिया और लूटपाट शुरू कर दी। जब पति ने विरोध किया तो बदमाशों ने चाकु गोद कर पति को मार डाला। इस पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी।
पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने पर पुलिस हैरान रह गई। रिपोर्ट में शाहनवाज को गोली लगने की पुष्टि हुई। इस पुलिस ने एक संदिग्ध युवक को उठाया और पूछताछ की। पुलिस की सख्ती के आगे युवक टूट गया और जूर्म कबूल कर लिया। पुलिस ने गुरुवार रात 8 बजे प्रेमी और उसके साथी को गिरफ्तार कर घटना का खुलासा कर दिया। पत्नी लापता है, जिसकी तलाश की जा रही है।