UP News : मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देंगी कैराना सांसद इकरा हसन

UP News : कैराना सांसद इकरा हसन संत समागम कार्यक्रम में पहुंची थी। वहां उन्होंने सांसद निधि से मंदिर निर्माण के लिए दस लाख रुपये देने की घोषणा की।

less than 1 minute read
Google source verification

शामली

image

Shivmani Tyagi

Oct 31, 2025

कैराना सांसद इकरा हसन

कैराना सांसद इकरा हसन का प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )

UP News : स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की 173 भी जयंती पर ऊन में आयोजित हो रहे संत समागम में पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी सांसद निधि से मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है।

जातिवादी मानसिकता को बताया गलत

अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तहत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की 173वी जयंती पर ऊन में महंत समागम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में निमंत्रण पर कैराना सांसद इकरा हसन भी पहुंची थी। उन्होंने यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संतों के दरबार में आज उन्हें भी सेवा करने का अवसर मिला है। यह उनके लिए एक बड़ी बात है। यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोली कि जातिवादी मानसिकता के कुछ लोग बहुजन समाज के संतों और उनके महापुरुषों का गुणगान नहीं होने देते उनके प्रचार में अड़चन पैदा करते हैं। यह एक घटिया मानसिकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।

अक्सर सुर्खियों में रहती है कैराना सांसद

इस दौरान कार्यक्रम में संतों के अलावा कैराना सांसद के समर्थक भी बड़ी संख्या में माैजूद रहे। आपको बता दें कि कैराना सांसद अक्सर सुर्खियों में रहती है। दो दिन पहले ही उनके नाम से किसी ने फर्जी फेसबुक एकाउंट बनाकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर दी थी। इसके बाद सांसद प्रतिनिधि की ओर से कैराना थाने में तहरीर दी गई और ऐसा करने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वायरल पोस्ट को सोशल मीडिया से हटवा दिया।

Updated on:

31 Oct 2025 09:15 am

Published on:

31 Oct 2025 09:12 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Shamli / UP News : मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देंगी कैराना सांसद इकरा हसन

