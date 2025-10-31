UP News : मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देंगी कैराना सांसद इकरा हसन

अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तहत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की 173वी जयंती पर ऊन में महंत समागम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में निमंत्रण पर कैराना सांसद इकरा हसन भी पहुंची थी। उन्होंने यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संतों के दरबार में आज उन्हें भी सेवा करने का अवसर मिला है। यह उनके लिए एक बड़ी बात है। यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोली कि जातिवादी मानसिकता के कुछ लोग बहुजन समाज के संतों और उनके महापुरुषों का गुणगान नहीं होने देते उनके प्रचार में अड़चन पैदा करते हैं। यह एक घटिया मानसिकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।