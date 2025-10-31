UP News : मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपये देंगी कैराना सांसद इकरा हसन

कैराना सांसद इकरा हसन का प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत ChatGPT )
UP News : स्वामी ज्ञान भिक्षुक दास महाराज की 173 भी जयंती पर ऊन में आयोजित हो रहे संत समागम में पहुंची कैराना सांसद इकरा हसन ने अपनी सांसद निधि से मंदिर निर्माण के लिए 10 लाख रुपए देने की घोषणा की है।
अखिल भारतीय संत शिरोमणि सतगुरु रविदास मिशन के तहत स्वामी ज्ञान भिक्षुकदास महाराज की 173वी जयंती पर ऊन में महंत समागम का आयोजन किया गया है। इस आयोजन में निमंत्रण पर कैराना सांसद इकरा हसन भी पहुंची थी। उन्होंने यहां कार्यक्रम को संबोधित करते हुए अपनी सांसद निधि से 10 लाख रुपए मंदिर निर्माण के लिए देने की घोषणा की। उन्होंने कहा कि संतों के दरबार में आज उन्हें भी सेवा करने का अवसर मिला है। यह उनके लिए एक बड़ी बात है। यह भी कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों का राजनीतिकरण नहीं होना चाहिए। इसके बाद बोली कि जातिवादी मानसिकता के कुछ लोग बहुजन समाज के संतों और उनके महापुरुषों का गुणगान नहीं होने देते उनके प्रचार में अड़चन पैदा करते हैं। यह एक घटिया मानसिकता है। ऐसा नहीं होना चाहिए।
इस दौरान कार्यक्रम में संतों के अलावा कैराना सांसद के समर्थक भी बड़ी संख्या में माैजूद रहे। आपको बता दें कि कैराना सांसद अक्सर सुर्खियों में रहती है। दो दिन पहले ही उनके नाम से किसी ने फर्जी फेसबुक एकाउंट बनाकर यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को लेकर एक आपत्तिजनक वीडियो पोस्ट कर दी थी। इसके बाद सांसद प्रतिनिधि की ओर से कैराना थाने में तहरीर दी गई और ऐसा करने वाले का पता लगाकर उसके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की गई। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर लिया और वायरल पोस्ट को सोशल मीडिया से हटवा दिया।
बड़ी खबरेंView All
शामली
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग