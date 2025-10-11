बड़ी खुशखबरी: लाड़ली बहनों के खाते में इस दिन आएंगे 1500 सौ रुपए

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक लाड़ली बहना योजना अक्सर चर्चाओं में रहती है। इस बार 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को 29 वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि अक्टूबर महीने में लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।
सीएम डॉ मोहन यादव 12 अक्टूबर को श्योपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मेला ग्रांउड श्योपुर में आयोजित महिला सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश की लाड़ली बहनाओं को लाड़ली बहना योजना की अक्टूबर 2025 की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी करेंगे।
सीएम डॉ मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को भाईदूज से 1500 रुपए महीना देने का ऐलान किया था। साल 2028 तक बहनों के खाते में तीन हजार रुपए महीने आएंगे। ये हमारा संकल्प है। भाईदूज से आपके खाते में हर महीने 1500 सौ रुपए आएंगे। साल 2028 में तीन हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे।
लाड़ली बहना योजना की 29 वीं किस्त जारी होते ही आपके मोबाइल में 1500 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन और भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं।
बड़ी खबरेंView All
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग