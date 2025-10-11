Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

श्योपुर

बड़ी खुशखबरी: लाड़ली बहनों के खाते में इस दिन आएंगे 1500 सौ रुपए

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को 29वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है।

less than 1 minute read

श्योपुर

image

Himanshu Singh

Oct 11, 2025

ladli behna yojana

Ladli Behna Yojana: मध्यप्रदेश की सबसे लोकप्रिय योजनाओं में से एक लाड़ली बहना योजना अक्सर चर्चाओं में रहती है। इस बार 1.26 करोड़ लाड़ली बहनों को 29 वीं किस्त का बेसब्री से इंतजार है। क्योंकि अक्टूबर महीने में लाड़ली बहनों के खाते में 1500 रुपए ट्रांसफर किए जाएंगे।

कब आएंगे लाड़ली बहनों के खाते में पैसे

सीएम डॉ मोहन यादव 12 अक्टूबर को श्योपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मेला ग्रांउड श्योपुर में आयोजित महिला सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश की लाड़ली बहनाओं को लाड़ली बहना योजना की अक्टूबर 2025 की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी करेंगे।

भाईदूज पर किया था 1500 देने का ऐलान

सीएम डॉ मोहन यादव ने लाड़ली बहनों को भाईदूज से 1500 रुपए महीना देने का ऐलान किया था। साल 2028 तक बहनों के खाते में तीन हजार रुपए महीने आएंगे। ये हमारा संकल्प है। भाईदूज से आपके खाते में हर महीने 1500 सौ रुपए आएंगे। साल 2028 में तीन हजार रुपए ट्रांसफर करेंगे।

ऐसे करें चेक

लाड़ली बहना योजना की 29 वीं किस्त जारी होते ही आपके मोबाइल में 1500 रुपए क्रेडिट होने का मैसेज आएगा। अगर ऐसा नहीं होता है तो आप https://cmladlibahna.mp.gov.in/ पर जाकर आवेदन और भुगतान की स्थिति चेक कर सकते हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Oct 2025 06:20 pm

Published on:

11 Oct 2025 06:18 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / बड़ी खुशखबरी: लाड़ली बहनों के खाते में इस दिन आएंगे 1500 सौ रुपए

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

श्योपुर

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

MP में अटके 2000 करोड़ के मेगा प्रोजेक्ट्स, अधर में अटका विकास का काम

MP Mega Projects Forest NOC Delayed 2000 crores sheopur
श्योपुर

एमपी के इस जिले में गारंटी पीरियड में ही 30 करोड़ की सड़क के हुए हाल-बेहाल..

SHEOPUR
श्योपुर

MP में यहां 1-2 रुपये के सिक्कों का चलन बंद, लोगों की बढ़ी परेशानी

1-2 rupee coins banned RBI rules sheopur mp news
श्योपुर

सांप ने मां को काटा बच्चे की हुई मौत ! मां सुरक्षित..जानें पूरा मामला

sheopur
श्योपुर

आज से गांधी सागर अभयारण्य संभालेगी ‘धीरा’, चीतों के दूसरे घर में कुनबा बढ़ाने की तैयारी

cheetah project mp
श्योपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.