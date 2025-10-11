बड़ी खुशखबरी: लाड़ली बहनों के खाते में इस दिन आएंगे 1500 सौ रुपए

सीएम डॉ मोहन यादव 12 अक्टूबर को श्योपुर प्रवास पर रहेंगे। इस दौरान मेला ग्रांउड श्योपुर में आयोजित महिला सम्मेलन के माध्यम से प्रदेश की लाड़ली बहनाओं को लाड़ली बहना योजना की अक्टूबर 2025 की राशि का सिंगल क्लिक के माध्यम से ट्रांसफर करेंगे। इसके साथ ही विभिन्न विकास निर्माण कार्यों का लोकार्पण और शिलान्यास करते हुए विभिन्न योजनाओं में हितग्राहियों को लाभ का वितरण भी करेंगे।