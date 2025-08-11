कूनो की सीमा से बाहर गांवों की गलियों में घूम रहे चीते, पीछे पड़ गए कुत्ते

Cheetah Left Kuno National Park: कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) से निकलकर बाहर के जंगल में घूम रही चीता ज्वाला और उसकी मादा शावक मानपुर क्षेत्र में राजस्थान बॉर्डर के करीब चंबल नदी किनारे पहुंच गई। इस दौरान दिन भर दोनों इसी इलाके में ट्रैक हुई। हालांकि कूनो की ट्रैकिंग टीम भी लगातार दोनों चीतों की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन क्षेत्र में चीते आने की सूचना भर से मानपुर सहित आसपास के गांवों के लोग चीतों को देखने उमड़ पड़े। कई ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिए।