श्योपुर

कूनो की सीमा से बाहर गांवों की गलियों में घूम रहे चीते, पीछे पड़ गए कुत्ते

Cheetah Left Kuno National Park: कूनो नेशनल पार्क की सीमाओं से निकल राजस्थान बॉर्डर पर चंबल नदी के किनारे स्थित एक गांव में पहुंच गई चीता ज्वाला, साथ में दिखी नन्हीं शावक, कुत्ते पीछे पड़े तो ग्रामीणों ने भगाया...

श्योपुर

Sanjana Kumar

Aug 11, 2025

Cheetah Jwala and her cub left kuno national park
कूनो नेशनल पार्क की सीमा से बाहर निकले चीता ज्वाला और उसकी शावक के पीछे पड़े कुत्ते। (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Cheetah Left Kuno National Park: कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) से निकलकर बाहर के जंगल में घूम रही चीता ज्वाला और उसकी मादा शावक मानपुर क्षेत्र में राजस्थान बॉर्डर के करीब चंबल नदी किनारे पहुंच गई। इस दौरान दिन भर दोनों इसी इलाके में ट्रैक हुई। हालांकि कूनो की ट्रैकिंग टीम भी लगातार दोनों चीतों की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन क्षेत्र में चीते आने की सूचना भर से मानपुर सहित आसपास के गांवों के लोग चीतों को देखने उमड़ पड़े। कई ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिए।

बताया गया है कि चीता ज्वाला और उसकी मादा शावक एक सप्ताह पहले कूनो पार्क (Sheopur)की सीमा के बाहर निकली थी। इस दौरान 4 दिन पहले जाखदा पंचायत के हसनपुर गांव में बछड़े का शिकार किया और फिर एक दिन बाद कोटागढ़ में उनके द्वारा बकरियों का शिकार करने के वीडियो आए। अब 2 दिन बाद ज्वाला और उसकी शावक रविवार सुबह मानपुर क्षेत्र में दिखे।

चंबल पार कर जा सकते हैं राजस्थान

भरी दोपहर को चीते जहां ट्रेक हुए, वहां से चंबल नदी की दूरी 2 किलोमीटर है और उसके बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। ऐसे में संभावना है कि ये राजस्थान की ओर जा सकते हैं।

सुबह दोनों चीते बालापुरा के निकट दिखे। इस दौरान कुछ कुत्ते उनके पीछे दौड़े(Dogs Runs Behind Cheetah), लेकिन ग्रामीणों ने कुत्तों को भगा दिया। वीडियो भी पर वायरल हुआ, जिसमें 2 चीते सड़क पर आगे-आगे जा रहे हैं और पीछे से एक कुत्ता दौड़ता नजर आ रहा है। इसके बाद चीते झाड़ियों में होकर सीप नदी किनारे आगे बढ़ गए।

वन्यजीव कहीं भी जा सकते हैं

ये चीते ज्वाला और उसकी मादा शावक है। वन्यजीव स्वच्छंद है और कहीं भी जा सकते हैं। अभी रेस्क्यू करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी चीते कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते।

-उत्तम कुमार शर्मा, डायरेक्टर, प्रोजेक्ट चीता कूनो

Published on:

11 Aug 2025 02:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sheopur / कूनो की सीमा से बाहर गांवों की गलियों में घूम रहे चीते, पीछे पड़ गए कुत्ते

