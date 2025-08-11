कूनो की सीमा से बाहर गांवों की गलियों में घूम रहे चीते, पीछे पड़ गए कुत्ते

Cheetah Left Kuno National Park: कूनो नेशनल पार्क (Kuno National Park) से निकलकर बाहर के जंगल में घूम रही चीता ज्वाला और उसकी मादा शावक मानपुर क्षेत्र में राजस्थान बॉर्डर के करीब चंबल नदी किनारे पहुंच गई। इस दौरान दिन भर दोनों इसी इलाके में ट्रैक हुई। हालांकि कूनो की ट्रैकिंग टीम भी लगातार दोनों चीतों की मॉनिटरिंग कर रही है, लेकिन क्षेत्र में चीते आने की सूचना भर से मानपुर सहित आसपास के गांवों के लोग चीतों को देखने उमड़ पड़े। कई ग्रामीणों ने वीडियो बनाकर भी वायरल कर दिए।
बताया गया है कि चीता ज्वाला और उसकी मादा शावक एक सप्ताह पहले कूनो पार्क (Sheopur)की सीमा के बाहर निकली थी। इस दौरान 4 दिन पहले जाखदा पंचायत के हसनपुर गांव में बछड़े का शिकार किया और फिर एक दिन बाद कोटागढ़ में उनके द्वारा बकरियों का शिकार करने के वीडियो आए। अब 2 दिन बाद ज्वाला और उसकी शावक रविवार सुबह मानपुर क्षेत्र में दिखे।
भरी दोपहर को चीते जहां ट्रेक हुए, वहां से चंबल नदी की दूरी 2 किलोमीटर है और उसके बाद राजस्थान शुरू हो जाता है। ऐसे में संभावना है कि ये राजस्थान की ओर जा सकते हैं।
सुबह दोनों चीते बालापुरा के निकट दिखे। इस दौरान कुछ कुत्ते उनके पीछे दौड़े(Dogs Runs Behind Cheetah), लेकिन ग्रामीणों ने कुत्तों को भगा दिया। वीडियो भी पर वायरल हुआ, जिसमें 2 चीते सड़क पर आगे-आगे जा रहे हैं और पीछे से एक कुत्ता दौड़ता नजर आ रहा है। इसके बाद चीते झाड़ियों में होकर सीप नदी किनारे आगे बढ़ गए।
ये चीते ज्वाला और उसकी मादा शावक है। वन्यजीव स्वच्छंद है और कहीं भी जा सकते हैं। अभी रेस्क्यू करने की आवश्यकता नहीं है। वैसे भी चीते कभी भी इंसानों पर हमला नहीं करते।
-उत्तम कुमार शर्मा, डायरेक्टर, प्रोजेक्ट चीता कूनो