भादौ में महाकाल की पहली सवारी थोड़ी देर में, 5 स्वरूपों में दर्शन देंगे बाबा, जानें कब निकलेगी शाही सवारी?

Mahakal Ki Sawari: सावन के बाद अब भादौ मास की सवारियों के निकाले का सिलसिला शुरू हो रहा है। सोमवार को भादौ की पहली सवारी निकलेगी। इस सवारी में पुलिस और प्रशासन राजसी की रिहर्सल करेगा। जहां-कहीं कुछ परेशानियां आती हैं, उन्हें अगली सवारी में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पांचवीं सवारी में भगवान महाकाल पांच स्परूपों में भक्तों को दर्शन देने भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान पालकी में चन्द्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरूड़ रथ पर शिवतांडव, नन्दी रथ पर उमा-महेश और डोल रथ पर होल्कर स्टेट के मुखारविंद रहेंगे। इस दौरान आज सोमवार उज्जैन के सभी स्कूलों में अवकाश (School Remain Closed Today) भी घोषित किया गया है। अगली सवारी 18 अगस्त को रहेगी, जो कि राजसी यानी शाही सवारी होगी।