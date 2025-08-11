11 अगस्त 2025,

सोमवार

उज्जैन

भादौ में महाकाल की पहली सवारी थोड़ी देर में, 5 स्वरूपों में दर्शन देंगे बाबा, जानें कब निकलेगी शाही सवारी?

Mahakal Ki Sawari: सावन के बाद भादौ महीने में आज निकलेगी महाकाल की पहली सवारी, 18 नगर भ्रमण पर निकलने वाले हैं महाकालेश्ववर, सवारी का होगा लाइव प्रसारण, जाने कब निकलेगी महाकाल की शाही शवारी?

उज्जैन

Sanjana Kumar

Aug 11, 2025

Mahakal ki sawari: भादौ के महीने में आज निकलेगी पहली सवारी, बंद रहे स्कूल, कॉलेज, थोड़ी देर में होगा लाइव प्रसारण (फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Mahakal Ki Sawari: सावन के बाद अब भादौ मास की सवारियों के निकाले का सिलसिला शुरू हो रहा है। सोमवार को भादौ की पहली सवारी निकलेगी। इस सवारी में पुलिस और प्रशासन राजसी की रिहर्सल करेगा। जहां-कहीं कुछ परेशानियां आती हैं, उन्हें अगली सवारी में दूर करने का प्रयास किया जाएगा। पांचवीं सवारी में भगवान महाकाल पांच स्परूपों में भक्तों को दर्शन देने भ्रमण पर निकलेंगे। इस दौरान पालकी में चन्द्रमौलेश्वर, हाथी पर मनमहेश, गरूड़ रथ पर शिवतांडव, नन्दी रथ पर उमा-महेश और डोल रथ पर होल्कर स्टेट के मुखारविंद रहेंगे। इस दौरान आज सोमवार उज्जैन के सभी स्कूलों में अवकाश (School Remain Closed Today) भी घोषित किया गया है। अगली सवारी 18 अगस्त को रहेगी, जो कि राजसी यानी शाही सवारी होगी।

सवारी निकालने से पहले भगवान श्री चन्द्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन

सवारी निकलने के पूर्व महाकाल मंदिर के सभामंडप में भगवान श्री चन्द्रमौलेश्वर का विधिवत पूजन-अर्चन होगा। उसके बाद भगवान श्री चन्द्रमौलेश्वर पालकी में विराजित होकर नगर भ्रमण पर निकलेंगे। मंदिर के मुय द्वार पर सशस्त्र पुलिस बल के जवानों द्वारा पालकी में विराजित भगवान को सलामी दी जाएगी। सवारी परंपरागत मार्ग महाकाल चौराहा, गुदरी चौराहा, बक्षी बाजार और कहारवाडी से होती हुई रामघाट पहुंचेगी। जहां शिप्रा के जल से भगवान का अभिषेक और पूजन-अर्चन किया जाएगा। इसके बाद सवारी रामानुजकोट, मोढ की धर्मशाला, कार्तिक चौक खाती का मंदिर, सत्यनारायण मंदिर, ढाबा रोड, टंकी चौराहा, छत्री चौक, गोपाल मंदिर, पटनी बाजार और गुदरी बाजार से होती हुई पुन: श्री महाकालेश्वर मंदिर पहुंचेगी।

सवारी का होगा लाइव प्रसारण

चलित रथ से श्रद्धालु करेंगे दर्शन भगवान महाकाल की सवारी के सुगमतापूर्वक दर्शन के लिए श्री महाकालेश्वर मन्दिर प्रबंध समिति द्वारा चलित रथ की व्यवस्था की गई है। जिसके दोनों ओर एलईडी के माध्यम से सवारी का लाईव प्रसारण किया जाएगा। जिससे श्रद्धालु भगवान के दर्शनों का लाभ सकेंगे। साथ ही उज्जैन के अन्य स्थानों जैसे फ्रीगंज, नानाखेड़ा, दत्त अखाड़ा आदि क्षेत्रों पर भी सवारी के लाइव प्रसारण को देख सकेंगे व भगवान के दर्शनों का लाभ ले सकेंगे।

11 Aug 2025 01:23 pm

