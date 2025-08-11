एमपी के 29 जिलों की हवा में ‘जहर’, Pollution Control Board का चौंकाने वाला खुलासा

MP News: मध्य प्रदेश में वायु प्रदूषण रोकने के लिए किए जा रहे इंतजाम और उपाय नाकाफी साबित हो रहे हैं। वर्ष 2024-25 में पिछले साल की तुलना में 29 जिला मुख्यालयों की आबोहवा सुधरने के बजाय और बिगड़ गई। यहां एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) सुधरने के बजाय और बढ़ गया है। इनमें देश का सबसे स्वच्छतम शहर इंदौर भी शामिल है। हालांकि भोपाल में सुधार हुआ है। खास बात यह है कि आदिवासी बहुल जिलों आलीराजपुर, डिंडोरी, उमरिया, बैतूल में भी एक्यूआइ घटने के बजाय बढ़ रहा है। छोटे जिलों में भी अब तेजी से विकास कार्य होने और मापदंडों का पालन नहीं होने से यहां की हवा में भी प्रदूषण घुलता जा रहा है। चौंकाने वाला यह खुलासा (Shocking Revelation) मध्य प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MP Pollution Control Board) ने किया है।