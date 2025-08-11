राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ खुलासे से एमपी में गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने शेयर की पोस्ट

MP Congress Vote Chori Campaign: भारतीय लोकतंत्र पर हमले की कहानी बयां करने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी गर्मी तेज हो गई है। यहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट चोरी अभियान लॉन्च कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह अभियान न सिर्फ चुनावी धांधली को उजागर कर रहा है, बल्कि लोगों से अपील भी कर रहा है कि वे डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी इसका ऑडिट कर सके।
दरअसल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार जैसे राजायों में वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनावों से ठीक पहले एक करोड़ नए मतदाता जुड़े, जिनमें से कई मतदाताओं का कोई सत्यापित पता नहीं था। यही नहीं उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के बेंगलुरू सेंट्रल में महादेवनपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक फर्जी वोटर सूचीबद्ध मिले हैं। जिससे लोकसभा चुनाव जीतने में मदद मिली। वहीं चुनाव आयोग ने ऐसे गंभीर आरोप पर राहुल गांधी से घोषणा या माफी की मांग की है।
राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट देने से साफ इनकार कर दिया और न ही आयोग उनके मांगने पर सीसीटीवी फुटेज दे रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी की मिलीभगत से सबकुछ हो रहा है, जो चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का बड़ा अपराध बताया और चेतावनी दी है कि वक्त बदलेगा, तो सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने वोट चोरी को संविधान के सिद्धांत ' एक व्यक्ति, एक वोट' पर हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि साफ-सुथरी मतदाता सूची ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सकती है।
बता दें कि जीतू पटवारी ने इस पोस्ट में लिखा है कि वोट चोरी लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, आइए, साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने आगे लिखा है कि, वोट चोरी रोकें- अपना मताधिकार बचाएं। इसके साथ ही उन्होंने अभियान से जुड़ने के तीन तरीके भी बताए हैं।
दरअसल कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, votechori.in/ecdemand, इस वेब पोर्टल को जीतू पटवारी ने शेयर करते हुए, कांग्रेस के इस महाअभियान से लोगों को जोड़ने की शुरुआत की है। इस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर ये पोर्टल ऑपन हो रहा है, जिस पर कोई भी अपना नाम, जन्म तारीख और शहर का नाम भरकर इस अभियान में शामिल हो सकता है। जीतू की इस पोस्ट में 9650003420 मोबाइल नंबर भी दिया गया है। जिस पर मिस्ड कॉल करने पर यूजर इस अभियान का हिस्सा हो सकते हैं।
अभियान की खासियत यही है कि यह अभियान न केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील कर रहा है, बल्कि कैसे शामिल होना है ये भी बता रहा है। इसके समर्थन के लिए जैसे ही ट्वीटर यूजर फॉर्म फिल कर सबमिट करते हैं, तो उसके पास डाउनलोड का ऑपश्न भी आ रहा है। डाउनलोड करते ही यूजर को उसके नाम के साथ समर्थन में शामिल होने का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, जिसपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर भी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये वोट चोरी , लोकतंत्र बचाओ, डिजिटल वोटर लिस्ट मांगो अभियान एक्स पर #VoteChori और #RahulExposesVoteChori हैशटैग से वायरल हो रहा है।