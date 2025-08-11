11 अगस्त 2025,

सोमवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

भोपाल

राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ खुलासे से एमपी में गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने शेयर की पोस्ट

MP Congress Vote Chori Campaign: राहुल गांधी के वोट चोरी खुलासे के बाद एमपी में दिखी सियासी गर्मी, कांग्रेस ने शुरू किया वोट चोरी अभियान, लोकतंत्र बचाओ डिजिटल वोटर लिस्ट मांगो, जानें क्या है खासियत...

भोपाल

Sanjana Kumar

Aug 11, 2025

Rahul Expose Vote Chori Campaign Starts in MP
Rahul Expose Vote Chori Campaign Starts in MP(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

MP Congress Vote Chori Campaign: भारतीय लोकतंत्र पर हमले की कहानी बयां करने वाले लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के 'वोट चोरी' के खुलासे के बाद मध्य प्रदेश में भी सियासी गर्मी तेज हो गई है। यहां कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष जीतू पटवारी ने वोट चोरी अभियान लॉन्च कर दिया है। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर पीएम मोदी के नेतृत्व वाली बीजेपी सरकार और चुनाव आयोग के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। यह अभियान न सिर्फ चुनावी धांधली को उजागर कर रहा है, बल्कि लोगों से अपील भी कर रहा है कि वे डिजिटल वोटर लिस्ट की मांग करें, ताकि पारदर्शिता बनी रहे और कोई भी इसका ऑडिट कर सके।

यहां पढ़ें पूरा मामला

दरअसल राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर खुलासा किया कि महाराष्ट्र, हरियाणा और अब बिहार जैसे राजायों में वोटर लिस्ट में लाखों फर्जी नाम जोड़े जा रहे हैं। उन्होंने इसका उदाहरण देते हुए कहा कि महाराष्ट्र में चुनावों से ठीक पहले एक करोड़ नए मतदाता जुड़े, जिनमें से कई मतदाताओं का कोई सत्यापित पता नहीं था। यही नहीं उन्होंने दावा किया कि कर्नाटक के बेंगलुरू सेंट्रल में महादेवनपुरा विधानसभा क्षेत्र में एक लाख से अधिक फर्जी वोटर सूचीबद्ध मिले हैं। जिससे लोकसभा चुनाव जीतने में मदद मिली। वहीं चुनाव आयोग ने ऐसे गंभीर आरोप पर राहुल गांधी से घोषणा या माफी की मांग की है।

ये भी पढ़ें

मध्य प्रदेश में 48 हजार हेक्टेयर का भूमि बैंक, पात्र लोगों को जमीन के पट्टे देने की तैयारी
रायसेन
MP News

राहुल गांधी ने आरोप लगाया कि चुनाव आयोग ने डिजिटल वोटर लिस्ट देने से साफ इनकार कर दिया और न ही आयोग उनके मांगने पर सीसीटीवी फुटेज दे रहा है। इसके बाद राहुल गांधी ने दावा किया कि बीजेपी की मिलीभगत से सबकुछ हो रहा है, जो चुनाव जीतने के लिए लोकतंत्र को कमजोर कर रही है। राहुल गांधी ने इसे वोट चोरी का बड़ा अपराध बताया और चेतावनी दी है कि वक्त बदलेगा, तो सजा जरूर मिलेगी। उन्होंने वोट चोरी को संविधान के सिद्धांत ' एक व्यक्ति, एक वोट' पर हमला बताया है। उन्होंने कहा है कि साफ-सुथरी मतदाता सूची ही स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित कर सकती है।

अभियान में क्या है खास


बता दें कि जीतू पटवारी ने इस पोस्ट में लिखा है कि वोट चोरी लोकतंत्र के लिए गंभीर खतरा है, आइए, साथ मिलकर इसके खिलाफ आवाज उठाएं। उन्होंने आगे लिखा है कि, वोट चोरी रोकें- अपना मताधिकार बचाएं। इसके साथ ही उन्होंने अभियान से जुड़ने के तीन तरीके भी बताए हैं।

दरअसल कांग्रेस ने एक वेब पोर्टल लॉन्च किया है, votechori.in/ecdemand, इस वेब पोर्टल को जीतू पटवारी ने शेयर करते हुए, कांग्रेस के इस महाअभियान से लोगों को जोड़ने की शुरुआत की है। इस पर दिए गए लिंक पर क्लिक करने पर ये पोर्टल ऑपन हो रहा है, जिस पर कोई भी अपना नाम, जन्म तारीख और शहर का नाम भरकर इस अभियान में शामिल हो सकता है। जीतू की इस पोस्ट में 9650003420 मोबाइल नंबर भी दिया गया है। जिस पर मिस्ड कॉल करने पर यूजर इस अभियान का हिस्सा हो सकते हैं।

अभियान की खासियत यही है कि यह अभियान न केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील कर रहा है, बल्कि कैसे शामिल होना है ये भी बता रहा है। इसके समर्थन के लिए जैसे ही ट्वीटर यूजर फॉर्म फिल कर सबमिट करते हैं, तो उसके पास डाउनलोड का ऑपश्न भी आ रहा है। डाउनलोड करते ही यूजर को उसके नाम के साथ समर्थन में शामिल होने का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, जिसपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर भी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये वोट चोरी , लोकतंत्र बचाओ, डिजिटल वोटर लिस्ट मांगो अभियान एक्स पर #VoteChori और #RahulExposesVoteChori हैशटैग से वायरल हो रहा है।

ये भी पढ़ें

इंदौर-उज्जैन के बीच बनेंगे 10 मेट्रो स्टेशन, डीपीआर तैयार
इंदौर
Indore Ujjain metro

खबर शेयर करें:

संबंधित विषय:

mp news

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

11 Aug 2025 11:15 am

Published on:

11 Aug 2025 11:12 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ खुलासे से एमपी में गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने शेयर की पोस्ट

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.