राहुल गांधी के ‘वोट चोरी’ खुलासे से एमपी में गरमाई सियासत, जीतू पटवारी ने शेयर की पोस्ट

अभियान की खासियत यही है कि यह अभियान न केवल ज्यादा से ज्यादा लोगों से जुड़ने की अपील कर रहा है, बल्कि कैसे शामिल होना है ये भी बता रहा है। इसके समर्थन के लिए जैसे ही ट्वीटर यूजर फॉर्म फिल कर सबमिट करते हैं, तो उसके पास डाउनलोड का ऑपश्न भी आ रहा है। डाउनलोड करते ही यूजर को उसके नाम के साथ समर्थन में शामिल होने का सर्टिफिकेट भी दिया जा रहा है, जिसपर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, संगठन महासचिव केसी वेणुगोपाल और कोषाध्यक्ष अजय माकन के हस्ताक्षर भी हैं। राहुल गांधी और कांग्रेस का ये वोट चोरी , लोकतंत्र बचाओ, डिजिटल वोटर लिस्ट मांगो अभियान एक्स पर #VoteChori और #RahulExposesVoteChori हैशटैग से वायरल हो रहा है।