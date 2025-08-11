11 अगस्त 2025,

सोमवार

इंदौर

इंदौर-उज्जैन के बीच बनेंगे 10 मेट्रो स्टेशन, डीपीआर तैयार

Indore Ujjain Metro Train: दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम ने इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन संचालन की डीपीआर तैयार कर ली तैयार, उज्जैन के श्री महाकाल लोक तक 8 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उज्जैन के आगर रोड पर 2 स्टेशन बढ़ाने की योजना...

इंदौर

Sanjana Kumar

Aug 11, 2025

Indore Ujjain metro
Indore Ujjain metro(फोटो सोर्स: सोशल मीडिया)

Indore Ujjain Metro Train: सरकार के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम ने इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन संचालन की डीपीआर तैयार कर ली है। जल्द ही मुख्यमंत्री व मेट्रो रेल के वरिष्ठ अफसरों के सामने प्रेजेंटेशन के बाद इसे जारी किया जाएगा। पहले लवकुश चौराहे से उज्जैन के श्री महाकाल लोक तक 8 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उज्जैन के आगर रोड पर 2 स्टेशन बढ़ाने की योजना के आधार पर प्लानिंग तैयार करने की बात सामने आ रही है।

इंदौर मेट्रो के ट्रॉयल के दौरान सितंबर 2023 में इंदौर-उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन का संचालन करने की घोषणा हुई थी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने बाद में घोषणा की थी कि सिंहस्थ 2028 तक इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो शुरू हो जाएगी। हालांकि, डीपीआर फाइनल नहीं होने से यह संभव नजर नहीं आ रहा है। मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन ने डीपीआर बनाने का काम दिल्ली रेल कॉर्पोरेशन को दिया है। वहां की टीम सर्वे कर चुकी है।

सिंहस्थ तक ट्रैक पूरा होने की संभावना नहीं

नई प्लानिंग में इंदौर-उज्जैन के बीच करीब 50-51 किमी का कॉरिडोर बनेगा। अफसरों का कहना है कि जल्द डीपीआर तैयार होती है तो भी एक साल में काम शुरू नहीं हो पाएगा। सिंहस्थ तक ट्रैक पूरा होने की संभावना नहीं है। प्लानिंग का प्रेजेंटेशन सीएम के सामने होने के बाद डीपीआर फाइनल होगी। सीएम से प्रेजेंटेशन के लिए समय मांगा है।

10 हजार करोड़ खर्च का अनुमान

अफसरों के मुताबिक, स्टेशन पहले लवकुश चौराहा, अरबिंदो हॉस्पिटल, बारोली, धरमपुरी, तराना, सांवेर, पंथ पीपलई, निनौरा, इंजीनियरिंग कॉलेज उज्जैन, नानाखेड़ा व महाकाल पर प्रस्तावित थे। 47-48 किमी में 10 हजार करोड़ खर्च अनुमानित है। इस बीच सीएम ने उज्जैन में आगर रोड पर भी एलिवेटेड कॉरिडोर बनाने की बात कही।

Published on:

11 Aug 2025 09:45 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर-उज्जैन के बीच बनेंगे 10 मेट्रो स्टेशन, डीपीआर तैयार

