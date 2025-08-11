इंदौर-उज्जैन के बीच बनेंगे 10 मेट्रो स्टेशन, डीपीआर तैयार

Indore Ujjain Metro Train: सरकार के निर्देश पर दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन की टीम ने इंदौर से उज्जैन के बीच मेट्रो ट्रेन संचालन की डीपीआर तैयार कर ली है। जल्द ही मुख्यमंत्री व मेट्रो रेल के वरिष्ठ अफसरों के सामने प्रेजेंटेशन के बाद इसे जारी किया जाएगा। पहले लवकुश चौराहे से उज्जैन के श्री महाकाल लोक तक 8 स्टेशन बनाने का प्रस्ताव था, लेकिन उज्जैन के आगर रोड पर 2 स्टेशन बढ़ाने की योजना के आधार पर प्लानिंग तैयार करने की बात सामने आ रही है।