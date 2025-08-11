डाक विभाग की नई सुविधा, अब न ओटीपी, न अंगूठे का झंझट, एक नजर में ट्रांजेक्शन पूरा

MP News: डाक विभाग (Postal Department) के इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) ने ग्राहकों के लिए अब चेहरे की पहचान के जरिए बैंकिंग लेनदेन की सुविधा प्रारंभ की है। अब ग्राहकों को ओटीपी या फिंगर प्रिंट की जरूरत नहीं पड़ेगी। इस सुविधा को आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन (Face Authentication) कहा जाता है और यह विशेष रूप से बुजुर्गों और विकलांग व्यक्तियों के लिए उपयोगी है साबित होगी, जिन्हें पारंपरिक रूप से अंगूठे के निशान या ओटीपी का उपयोग करने में कठिनाई आती है। जानकारी के मुताबिक ग्वालियर में पिछले सात वर्ष से चल रहे इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक के करीब दो लाख खाताधारक हैं।