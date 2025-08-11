मध्य प्रदेश में 48 हजार हेक्टेयर का भूमि बैंक, पात्र लोगों को जमीन के पट्टे देने की तैयारी

MP News: रायसेन जिले में जिस रेल कोच निर्माण इकाई का भूमिपूजन हुआ, उसके लिए उमरिया गांव में 148 एकड़ जमीन का आवंटन मई में हो गया था। सीएम डॉ. मोहन यादव ने 14 मई को बैंगलूरु में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन के दौरान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को आवंटन पत्र सौंपा था। यहां लाइटवेट एल्युमिनियम के कोच के साथ भविष्य में रक्षा उत्पाद भी तैयार होंगे। सीएम की इस पहल पर भूमिपूजन करने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि सीएम डॉ. यादव ने वर्तमान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है।
केन्द्रीय रक्षा मंत्री ने कहा कि उन्हें यह जानकर खुशी हुई कि मध्यप्रदेश में उद्योगों के लिए 48 हजार हेक्टेयर का भूमि बैंक तैयार किया गया है और अधिक से अधिक उद्योग लगाने के सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। नवीन औद्योगिक इकाइयों को इंटरनेट, फैक्ट्री शेड, कनेक्टिविटी सहित अन्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।
आयोजन में केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंच से सीएम से राहुल नगर मंडीदीप का जिक्र कर कहा कि एक विभाग की शासकीय भूमि होने के कारण राहुल नगर के लोगों को पट्टे नहीं मिल पा रहे हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि वहां पट्टे भी मिलेंगे और गरीबों को मकान भी बनाकर दिए जाएंगे। मुख्यमंत्री ने रायसेन जिले में बाढ़ और अतिवृष्टि से प्रभावित लोगों की हरसंभव सहायता करने, पात्र व्यक्तियों को पट्टे दिलवाने और उनके मकान बनवाने सहित आवश्यकतानुसार स्कूल, कॉलेज और अस्पताल निर्माण के लिए जिला कलेक्टर को निर्देश दिए।