मध्य प्रदेश में 48 हजार हेक्टेयर का भूमि बैंक, पात्र लोगों को जमीन के पट्टे देने की तैयारी

MP News: रायसेन जिले में जिस रेल कोच निर्माण इकाई का भूमिपूजन हुआ, उसके लिए उमरिया गांव में 148 एकड़ जमीन का आवंटन मई में हो गया था। सीएम डॉ. मोहन यादव ने 14 मई को बैंगलूरु में आयोजित इंटरैक्टिव सेशन के दौरान भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को आवंटन पत्र सौंपा था। यहां लाइटवेट एल्युमिनियम के कोच के साथ भविष्य में रक्षा उत्पाद भी तैयार होंगे। सीएम की इस पहल पर भूमिपूजन करने आए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने प्रसन्नता व्यक्त की। कहा कि सीएम डॉ. यादव ने वर्तमान केंद्रीय मंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की विरासत को आगे बढ़ाने का काम किया है।