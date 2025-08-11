ऑनलाइन गेम ने बनाया कर्जदार, सरकारी कर्मचारी ने गैस की नली मुंह में लगाकर रेगुलेटर किया ऑन, मौत

government employee suicide: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के भृत्य 36 वर्षीय लक्ष्मीनारायण केवट ने आत्महत्या (Government Employee Suicide)कर ली। प्राथमिक जांच में पता चला कि भृत्य ने घर में रखे गैस सिलेंडर की नली को मुंह में लेकर रेगूलेटर चालू कर लिया था। घटना के समय मृतक की पत्नी और बेटी रक्षाबंधन पर खंडवा गए थे। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक के बड़े भाई कैलाश ने बताया कि लक्ष्मीनारायण मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता था। उसने लोगों से लाखों का कर्ज लिया था। लोग पैसों के लिए परेशान करते थे। संभवत: इसलिए यह कदम उठाया।