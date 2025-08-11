ऑनलाइन गेम ने बनाया कर्जदार, सरकारी कर्मचारी ने गैस की नली मुंह में लगाकर रेगुलेटर किया ऑन, मौत

government employee suicide: खेल एवं युवा कल्याण विभाग के भृत्य 36 वर्षीय लक्ष्मीनारायण केवट ने आत्महत्या (Government Employee Suicide)कर ली। प्राथमिक जांच में पता चला कि भृत्य ने घर में रखे गैस सिलेंडर की नली को मुंह में लेकर रेगूलेटर चालू कर लिया था। घटना के समय मृतक की पत्नी और बेटी रक्षाबंधन पर खंडवा गए थे। मौके पर कोई सुसाइड नोट नहीं मिला। मृतक के बड़े भाई कैलाश ने बताया कि लक्ष्मीनारायण मोबाइल पर ऑनलाइन गेम खेलता था। उसने लोगों से लाखों का कर्ज लिया था। लोग पैसों के लिए परेशान करते थे। संभवत: इसलिए यह कदम उठाया।
बताते हैं, नेहरू नगर भोपाल के लक्ष्मीनारायण की नियुक्ति 2016 में हुई थी। तीन साल से वह हरदा में पदस्थ था। खंडवा बायपास रोड पर कॉलोनी में बहन के पास किराये के मकान में रहता था। शनिवार शाम बहन ने उसे राखी बांधी। इसके बाद वह कमरे में चला गया। जब कमरे से बाहर नहीं आया तो रात 9.30 बजे बहन देखने गई। लक्ष्मीनारायण जमीन पर पड़ा था। मुंह के पास गैस की नली थी। जिला अस्पताल में डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित किया।
लक्ष्मीनारायण केवट घर में मृत मिला था। परिजन ने बताया, उसने गैस नली को मुंह में लेकर खुदकुशी की है। सिविल लाइन थाने को डायरी भेज दी है।