ट्राइबल टूरिज्म में शामिल होंगे एमपी के 7 गांव, भेजा प्रस्ताव

MP News: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले के आदिवासी बाहुल्य कराहल ब्लॉक के गांवों ट्राइबल टूरिज्म विकसित करने की योजना बनाई जा रही है। जिसमें कूनो नेशनल पार्क के आसपास बसे 7 गांवों को ट्राइबल टूरिज्म परियोजना में शामिल कराने के लिए जिला प्रशासन ने सरकार को पत्र लिखा है।



दरअसल, अपर कलेक्टर एवं नोडल अधिकारी जिला पुरातत्व पर्यटन एवं संस्कृति परिषद रूपेश उपाध्याय ने सरकार को भेजे पत्र में उल्लेख किया है कि श्योपुर जिले में कूनो नेशनल पार्क में चीते आने के बाद पर्यटन गतिविधियों के प्रति आकर्षण बढ़ा है। पर्यटकों को नेशनल पार्क के आसपास सुविधाएं उपलब्ध कराने के उद्देश्य से होमस्टे एवं पर्यटक फ्रेंडली अधोसंरचना विकसित करने पर पर्यटकों की संख्या में ओर अधिक वृद्धि होगी।