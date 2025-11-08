एमपी में बच्चों को कागज की जगह मिली स्टील की थाली, पूर्व मंत्री ने साथ बैठकर खाया खाना

MP News: मध्यप्रदेश के श्योपुर जिले की विजयपुर विधानसभा के हुल्लपुर सरकारी स्कूल में बच्चों को कागज पर भोजन परोसने के मामले में सरकार की जमकर किरकिरी हुई। इस मामले पर राहुल गांधी ने सरकार पर जमकर निशाना साधा था। जिसके बाद जिला प्रशासन हरकत में आया और बच्चों को पेपर की जगह स्टील की थालियों में भोजन परोसा गया।
पूर्व मंत्री रामनिवास रावत और एसडीएम अभिषेक मिश्रा स्कूल पहुंचे और यहां पर बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयपुर के हुल्लपुर गाँव में बच्चों को कागज़ पर मध्यान्ह भोजन कराए जाने जैसी अमानवीय घटना से मन अत्यंत दुखी है। जांच में पाया गया कि विद्यालय में पूर्व से ही भोजन कराने हेतु बर्तन उपलब्ध थे, जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा था, यह अत्यंत निंदनीय है।
आगे पूर्व मंत्री ने कहा कि इस गंभीर लापरवाही के चलते संबंधित समूह को निरस्त कर दिया गया है, तथा प्रशासनिक अधिकारियों को दोषियों पर कड़ी कार्यवाही के निर्देश दिए गए हैं। आज ग्राम हुल्लपुर पहुँच के विद्यालय का निरीक्षण कर स्वयं बच्चों के साथ मध्यान्ह भोजन किया। हमारी सरकार बच्चों को अच्छी शिक्षा और पौष्टिक भोजन उपलब्ध कराने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है।
बता दें कि, चार नवंबर को बच्चों को कागज में भोजन परोसा गया था। जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। इसमें शाला प्रभारी भोगीराम को सस्पेंड कर दिया गया और स्व-सहायता समूह का ठेका निरस्त कर दिया गया।
बड़ी खबरेंView All
श्योपुर
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग