एमपी में बच्चों को कागज की जगह मिली स्टील की थाली, पूर्व मंत्री ने साथ बैठकर खाया खाना

पूर्व मंत्री रामनिवास रावत और एसडीएम अभिषेक मिश्रा स्कूल पहुंचे और यहां पर बच्चों के साथ बैठकर खाना खाया। इस दौरान उन्होंने कहा कि विजयपुर के हुल्लपुर गाँव में बच्चों को कागज़ पर मध्यान्ह भोजन कराए जाने जैसी अमानवीय घटना से मन अत्यंत दुखी है। जांच में पाया गया कि विद्यालय में पूर्व से ही भोजन कराने हेतु बर्तन उपलब्ध थे, जिन्हें उपयोग में नहीं लाया जा रहा था, यह अत्यंत निंदनीय है।