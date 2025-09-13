प्यार परवान चढ़ा तो प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी, परिवार के चढ़ा हत्थे

घटना श्योपुर जिले के विजयपुर क्षेत्र की है, यहां बैनीपुरा रोड पर एक मनचले की लोगों ने हाथ पैर बांधकर बुरी तरह से पिटाई कर दी। लोगों ने इस मामले का एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया है। बताया गया है कि शिवपुरी जिले के बैराड़ थाना क्षेत्र के गुरिच्छा का रहने वाला मनचला प्रेमिका से मिलने के लिए विजयपुर थानांतर्गत डाबीपुरा व बैनीपुरा रोड पर आया था जहां पर युवक को परिजनों ने उसे पकड़ लिया और आस-पड़ोस की मदद से युवक के दोनों हाथ बांधकर उसकी बुरी तरह से पिटाई कर दी।