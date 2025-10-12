सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में सक्रिय रहे जेबकतरे, दो दर्जन लोगों को लगाई दो लाख की चपत

Pickpocket stole two lakh rupees at CM Mohan Yadav's event
Sheopur- एमपी के सीएम मोहन यादव ने रविवार को श्योपुर का दौरा किया। उन्होंने यहां से प्रदेशभर की लाड़ली बहनों के खातों में ₹1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में श्योपुर जिले में 532 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, सामुदायिक भवनों, स्कूलों और कॉलेजों से संबंधित लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने अनेक विकास कार्यों की भी घोषणा की। श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रोड शो हुआ। लोगों ने पुष्पगुच्छ, फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यहां जेबकतरे भी खासे सक्रिय रहे और अपना हुनर दिखाकर कई लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा दी।
सीएम मोहन यादव ने श्योपुर को अनेक सौगातों की घोषणा की। इनमें श्योपुर में ट्रांसपोर्ट नगर बनाने, ढोढर में सांदीपनि विद्यालय का निर्माण, सलापुरा से मातासूला तक रोड का निर्माण शामिल है। सीएम मोहन यादव ने ढोढर के हायर सेकेण्डरी विद्यालय में गणित और विज्ञान की कक्षाएं शुरू करवाने और सीप एवं कदवाल नदी के घाटों का सौन्दर्यीकरण की घोषणा भी की। इनमें गुप्तेश्वर, सोनेश्वर, पंडित घाट और जाति घाट आदि शामिल हैं।
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कार्यक्रम में लाड़ली बहना योजना की 29वीं किस्त जारी की। उन्होंने प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख महिलाओं के खातों में 1250 रुपए के हिसाब से 1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए।
सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम और रोड शो के दौरान दो दर्जन से ज्यादा लोगों की जेब कट गई। प्रभावितों के अनुसार करीब 2 लाख रुपए की चपत लगाई गई है।
