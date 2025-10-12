सीएम मोहन यादव के कार्यक्रम में सक्रिय रहे जेबकतरे, दो दर्जन लोगों को लगाई दो लाख की चपत

Sheopur- एमपी के सीएम मोहन यादव ने रविवार को श्योपुर का दौरा किया। उन्होंने यहां से प्रदेशभर की लाड़ली बहनों के खातों में ₹1541 करोड़ रुपए ट्रांसफर किए। सीएम मोहन यादव ने कार्यक्रम में श्योपुर जिले में 532 करोड़ रुपए की लागत से सड़कों, सामुदायिक भवनों, स्कूलों और कॉलेजों से संबंधित लोकार्पण और शिलान्यास किए। उन्होंने अनेक विकास कार्यों की भी घोषणा की। श्योपुर में मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का रोड शो हुआ। लोगों ने पुष्पगुच्छ, फूल मालाओं और पुष्प वर्षा कर मुख्यमंत्री का स्वागत किया। यहां जेबकतरे भी खासे सक्रिय रहे और अपना हुनर दिखाकर कई लोगों को लाखों रुपए की चपत लगा दी।