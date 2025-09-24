दोनों आंखों से नेत्रहीन पर आवाज में ऐसी कशिश, लाखों में हैं ‘सूरदास’ के गानों के दीवाने, इन्हें याद हैं 1900 गाने

ये कहानी है रामजीवन नामदेव पुत्र बाबूलाल नामदेव की, जो मां की कोख से ही नेत्रहीन और पोलियोग्रस्त पैदा हुआ था। उसके माता-पिता ने जैसे-तैसे उसकी परवरिश की लेकिन, जब ये 12-13 साल का था, तभी उसके माता-पिता का बीमारी से देहांत हो गया। इसके बाद रामजीवन को जीने के लाले पड़ गए तो अशोकनगर में रहने वाले उसके मामा ने उसे सहारा दिया। मामा भी उसे कुछ महीने ही रख पाए, इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। आखिर कार वो करीब 20-22 साल पहले बदरवास रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहां उसने कुछ दिन भीख मांगने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने इतना नहीं दिया कि उसका पेट भर सके। इसके बाद किसी ने उससे कहा कि तू अगर भीख मांगेगा तो तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने तुझे इतनी अच्छी आवाज दी है, तू इसे अपनी ताकत क्यों नहीं बनाता ?