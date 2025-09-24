Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

शिवपुरी

दोनों आंखों से नेत्रहीन पर आवाज में ऐसी कशिश, लाखों में हैं ‘सूरदास’ के गानों के दीवाने, इन्हें याद हैं 1900 गाने

Blind Man Captivating Voice : 'सूरदास' को अच्छी आवाज देकर भगवान ने सबकुछ छीन लिया। आंखें और पैर पैदाइशी नहीं हैं। होश संभालने से पहले माता-पिता को खो दिया। विपरीत परिस्थियों में उनकी आवाज का ऐसा जादू चला, जिसने हर किसी को अपना फेन बना लिया।

शिवपुरी

Faiz Mubarak

Sep 24, 2025

Blind Man Captivating Voice
'सूरदास' की मधुर आवाज के हैं लाखों दीवाने (Photo Source- Patrika Input)

संजीव जाट की रिपोर्ट

Blind Man Captivating Voice : मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के अंतर्गत आने वाले बदरवास के ग्राम महवासा में रहने वाला 'सूरदास' वो व्यक्ति है, जिसे भगवान ने जीवन तो दिया, पर जीवन के लिए उपयोगी सबकुछ छीन लिया। जन्म से नेत्रहीन और पैरों से दिव्यांग तो वो पैदा ही हुआ। अभी होश संभालने लायक उम्र को पहुंचा भी नहीं था कि, उससे पहले ही माता-पिता का साया भी सिर से उठ गया। मां ने निधन से पहले खराब तबियत के समय में जिस मामा को उसकी जिम्मेदारी सौंपी, उसने भी मां के जाने के कुछ महीने बाद ही घर से निकाल दिया। जो थोड़ी बहुत जमीन थी, वो भी दबंगों ने छीन ली। इसके बाद भी उसे भीख मांगकर जीवन जीना गवारा नहीं था।

इन सभी विपदाओं के बावजूद भगवान ने उसे जो चीज दी, 'सूरदास' ने उसका महत्व समझा और आज उसी के दम पर वो लाखों लोगों को अपना दीवाना बनाए हुआ है। भगवान ने सूरदास को ऐसी आवाज दी, जिसके दम पर उसने हर सुननने वाले को अपना दीवाना बना लिया। 'सूरदास' ने अपनी आवाज को आजीविका का साधन बनाया और आज वो लोगों को अपनी आवाज में फिल्मी गीत सुनाकर ने अपना मोहित कर लेता है। इसी के बदले कुछ लोग उसे खुश होकर टिप के रूप में पैसे देते हैं, जिसे वो अपनी आजीविका पर खर्च करता है। जिले के हजारों लोग उसकी आवाज के दीवाने हैं।

ये भी पढ़ें

भाजपा नेता का हाईवोल्टेज ड्रामा, टोल टैक्स मांगने पर कर्मचारी पर भड़के, हाईवे पर कुर्सी लगाकर बैठ गए
शहडोल
Shahdol News

'सूरदास' का संदेश

'सूरदास' का कहना है कि, हम में से हर एक को ये सोचना चाहिए कि, भगवान ने हमें कुछ न कुछ ऐसा दिया है, जिसकी वजह से हम अपने वजूद को कायम रख सकते सकते हैं और अपनी पहचान बना सकते हैं। बस उसे अपनी उस ताकत को पहचानना होता है। यदि देश का हर युवा अपनी उस ताकत को पहचान ले तो वह कभी बेरोजगार नहीं रह सकता।

इन चुनौतियों से जीतकर पाया मुकाम

ये कहानी है रामजीवन नामदेव पुत्र बाबूलाल नामदेव की, जो मां की कोख से ही नेत्रहीन और पोलियोग्रस्त पैदा हुआ था। उसके माता-पिता ने जैसे-तैसे उसकी परवरिश की लेकिन, जब ये 12-13 साल का था, तभी उसके माता-पिता का बीमारी से देहांत हो गया। इसके बाद रामजीवन को जीने के लाले पड़ गए तो अशोकनगर में रहने वाले उसके मामा ने उसे सहारा दिया। मामा भी उसे कुछ महीने ही रख पाए, इसके बाद उसे घर से निकाल दिया। आखिर कार वो करीब 20-22 साल पहले बदरवास रेलवे स्टेशन पर आ गया। यहां उसने कुछ दिन भीख मांगने का प्रयास किया, लेकिन लोगों ने इतना नहीं दिया कि उसका पेट भर सके। इसके बाद किसी ने उससे कहा कि तू अगर भीख मांगेगा तो तुझे नहीं मिलेगा, लेकिन भगवान ने तुझे इतनी अच्छी आवाज दी है, तू इसे अपनी ताकत क्यों नहीं बनाता ?

आज सूरदास की आवाज के हैं लाखों दीवाने

रामजीवन का कहना है कि, उसके बाद उसने एक रेडियो खरीद कर अकेले ही गाने का रियाज शुरू किया। कुछ दिन में लोग उसे उसका गाना सुनने के बदले पैसे देने लगे और नाम दे दिया 'सूरदास'। यहीं से से उसका नया जन्म हुआ आज 'सूरदास' की आवाज के हजारों दीवाने हैं, जो यात्री रेग्यूलर ट्रेनों का सफर करते हैं उनकी की तो स्थिति ये है कि, बदरवास और गुना आते ही उनकी आंखें ट्रेन में सूरदास को तलाशने लगती हैं।

रिदम के साथ याद हैं 1900 गाने

सूरदास कहता है कि आज उसे 1900 गाने पूरी रिदम के साथ याद हैं। 'सूरदास' के अनुसार देश का प्रत्येक युवा अगर ईश्वर द्वारा उसे दी गई ताकत को पहचान ले तो उसे कभी भीख नहीं मांगनी पड़ेगी, वह अपने हुनर के बूते ही अपनी उदर पूर्ति कर सकता है, क्योंकि ऊपर वाले ने उसे जन्म देने से पहले सोच लिया होता है कि वह अपना पेट कैसे पालेगा? इसी कारण वह उससे सब कुछ छीन कर भी एक ऐसी ताकत देता है जो उसके जीने का जरिया बनती है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

24 Sept 2025 04:04 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / दोनों आंखों से नेत्रहीन पर आवाज में ऐसी कशिश, लाखों में हैं ‘सूरदास’ के गानों के दीवाने, इन्हें याद हैं 1900 गाने

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.