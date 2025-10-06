दरोगा के बाद CBI ने 2 लाख के इनामी TI को भी दबोचा, बेहद संगीन है मामला

लेकिन कुछ घंटों बाद यानी 14 जुलाई 2024 की देर शाम ही जब परिवार के साथ साथ नाते-रिश्तेदार घर वाले बारात ले जाने का इंतजार कर रहे थे तभी घर वालों को जिला अस्पताल से सूचना मिली कि, एक पारदी युवक को पोस्टमॉर्टम रूम में लाया गया है। आक्र क्रॉस वेरिफाई कर लें। इसपर परिवार के सदस्य अस्पताल पहुंचे तो पता चला कि, देवा की पुलिस कस्टडी में मौत हो गई है। इसके बाद बड़ी संख्या में पारदी समुदाय की महिलाएं जिला अस्पताल पहुंच गई थीं। देवा की चाची और उसकी होने वाली दुल्हन ने खुदपर पेट्रोल डालकर आग लगाने की भी कोशिश की। वहां मौजूद पुलिसकर्मियों ने जैसे तैसे पकड़कर उन्हें बचाया।