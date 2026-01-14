14 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

WPL 2026

Magh Mela 2026

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

3 हजार से ज्यादा किसानों को ‘5-5 हजार’ प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

MP News: जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में 25 कलेस्टर बनाए गए है। शिवपुरी के 8 ब्लॉक शिवपुरी, करैरा, पिछोर, खनियांधाना, कोलारस, बदरवास, पोहरी व नरवर में कृषि सखी तैनात की गई है।

3 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Astha Awasthi

Jan 14, 2026

farmers

farmers प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source - Patrika)

MP News: रासायनिक रूप से तैयार हो रहे अनाज व सब्जियों से देशभर के साथ शिवपुरी जिले में भी कैंसर, किडनी व लीवर से संबंधित बीमारियों के मरीज बढ़ते जा रहे है। इस बड़ी समस्या को देखते हुए सरकार का फोकस अब जैविक खेती पर है। इस जैविक खेती को प्रोत्साहन देने के लिए शिवपुरी जिले में 3125 किसानों का रजिस्ट्रेशन किया गया है।

यह सभी किसान जैविक तरीके से अनाज व सब्जियों के साथ फलों का उत्पादन करते है। चूंकि जैविक तरीके से खेती करने पर उत्पादन कम होता है। इसलिए सरकार इस क्षेत्र में काम करने वाले किसानों को प्रोत्साहित करने के लिए 5-5 हजार रुपए की राशि दे रही है।

कृषि सखी तैनात

इस जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जिले भर में 25 कलेस्टर बनाए गए है। शिवपुरी के 8 ब्लॉक शिवपुरी, करैरा, पिछोर, खनियांधाना, कोलारस, बदरवास, पोहरी व नरवर में कृषि सखी तैनात की गई है। शिवपुरी में 5 कृषि सखी तो शेष ब्लॉकों में इनकी संख्या 3-3 है। इन सभी कृषि सखी का काम केवल किसानों को जैविक खेती के संबंध में जानकारी देते हुए उनको हर तरह की जानकारी देना है।

शिवपुरी जिले में जैविक खेती को बढ़ाने के लिए कृषि विभाग को अलग से एक करोड़ रुपए का बजट मिला मेला है और इस बजट का उपयोग जैविक खेती करने वाले किसानों को 5-5 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि देने के अलावा अन्य व्यवस्थाएं तैयार करने को है। इतना ही नहीं जब यह किसान किसी दूसरे किसान को जैविक खेती से जोड़ते है तो उस किसान को अलग से अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि भी मिलेगी।

ऐसे होता है जैविक अनाज व सब्जियों का उत्पादन

जैविक खेती के लिए सबसे पहले किसान को बिना किसी रासायनिक खाद व दवाई के जमीन को तैयार करना पड़ती है। पहली बार में उत्पादन महज 50 फीसदी ही होता है, लेकिन फिर दो सालों में यह उत्पादन बढ़कर 80 फीसदी तक पहुंच जाता है। जैविक खेती में गोबर या पेड़-पौधों की पत्तियां से लेकर देशी चीजों का उपयोग खाद के रूप में होता है। वहीं दवाइयों के लिए गोमूत्र को पानी में मिलाकर कई दिनों तक सड़ाया जाता है। तब कहीं जाकर वह ऐसी दवाई बनती है जिससे फसलों पर आने वाले कीटों को खत्म किया जाता है।

किसान बने जैविक खेती के क्षेत्र में मिशाल

जब भी शिवपुरी जिले में जैविक खेती का नाम आता है तो कुछ किसानों के नाम सामने आते है। इनमें पोहरी क्षेत्र से अरविंद सिंह तोमर जो कि कई साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इसके अलावा शिवपुरी के बड़ागांव में सुरेन्द्र सेंगर, महिम भारद्वाज, करैरा स्थित समोहा गांव के बहादुर सिंह रावत, नरवर के हाकिम सिंह कुशवाह, कोलारस संगेश्वर गांव के गोविंद सिंह दांगी सहित भौंती से रामगोपाल गुप्ता है।

कई अन्य किसान भी इस लिस्ट में शामिल हैं, जिन्होंने शुरूआत में अपने घर के हिसाब से जैविक खेती को करना शुरू किया, लेकिन कुछ किसान तो अब व्यापार के उद्देश्य से जैविक खेती कर अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं और लोगों को शुद्ध अनाज व सब्जी सहित फल उपलब्ध हो रहे हैं। जिले में 5 सैकड़ा किसान सब्जी व शेष किसान अनाज सहित फलों का उत्पादन जैविक तरीके से कर रहे हैं।

जिस तरह से लोग कैमीकल व फर्टिलाइजर से उत्पादित वस्तुओं को खाकर कैंसर व अन्य गंभीर बीमारियों से ग्रसित हो रहे है। उसको देखकर अब सरकार का सीधा फोकस केवल जैविक खेती पर है। इसके लिए जिले में 3125 किसान जैविक खेती के लिए रजिस्टर्ड हैं और हम इनको इसी महीने पहले 2-2 हजार और फिर दूसरी किस्त मिलाकर कुल 5-5 हजार को रुपए की प्रोत्साहन राशि देंगे। कई अन्य तरीके से भी इस खेती को लाभ का धंधा बनाने का पूरा प्रयास चल रहा है। - पान सिंह करौरिया, उप संचालक, कृषि शिवपुरी

ये भी पढ़ें

एमपी में बनेगा ग्रीनफील्ड एक्सप्रेस-वे, ’28 गांवों’ से ली जा रही जमीन
इंदौर
Indore-Ujjain Greenfield Expressway

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

14 Jan 2026 03:08 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / 3 हजार से ज्यादा किसानों को ‘5-5 हजार’ प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में 11 दिन बाद बाघिन एमटी-6 की दहशत का अंत

SHIVPURI
शिवपुरी

भाजपा की जिला कार्यकारिणी घोषित, ‘सिंधिया गुट’ के नेताओं ने मारी बाजी

शिवपुरी

केंद्रीय मंत्री सिंधिया की बड़ी घोषणा, 111 करोड़ से इस जिले में बनेगा ‘ट्रेनिंग सेंटर’

Jyotiraditya Scindia announced 7th Postal Training Center in shivpuri mp news
शिवपुरी

जाति पर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बड़ा बयान, खून और दिल से खुद को इस समाज का बताया

Jyotiraditya Scindia's emotional statement on his connection with the Jatav community
शिवपुरी

एमपी में 21 साल के लड़के को आया ‘कार्डियक अरेस्ट’, बाथरूम में थम गईं सांसें

shivpuri-news
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.