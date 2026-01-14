3 हजार से ज्यादा किसानों को ‘5-5 हजार’ प्रोत्साहन राशि देगी सरकार

जैविक खेती के लिए सबसे पहले किसान को बिना किसी रासायनिक खाद व दवाई के जमीन को तैयार करना पड़ती है। पहली बार में उत्पादन महज 50 फीसदी ही होता है, लेकिन फिर दो सालों में यह उत्पादन बढ़कर 80 फीसदी तक पहुंच जाता है। जैविक खेती में गोबर या पेड़-पौधों की पत्तियां से लेकर देशी चीजों का उपयोग खाद के रूप में होता है। वहीं दवाइयों के लिए गोमूत्र को पानी में मिलाकर कई दिनों तक सड़ाया जाता है। तब कहीं जाकर वह ऐसी दवाई बनती है जिससे फसलों पर आने वाले कीटों को खत्म किया जाता है।