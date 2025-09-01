भंडारे में हलवा खाने से 250 लोग बीमार, अस्पताल में कराया गया भर्ती

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले की कोलारस तहसील के मोहराई गांव में राधाष्टमी के अवसर पर भंडारे का आयोजन किया गया था। यहां पर हलवा खाने से 250 लोगों की तबियत बिगड़ गई। मामले की जानकारी लगते ही प्रशासन और डॉक्टरों की टीम मौके पर पहुंच गई।



दरअसल, भंडारे में देसी घी से बना हुआ हलवा प्रसाद के रूप में परोसा गया था। इसे पूरे गांव में घर-घर जाकर वितरित किया गया। हलवे का प्रसाद खाने के कुछ देर बाद ही लोगों को उल्टी-दस्त की शिकायत होने लगी। जिससे गांव में हड़कंप मच गया। आधे घंटे के भीतर ही 250 के करीब लोग बीमार पड़ गए। यहां पर डॉक्टरों ने 175 के आसपास लोगों का इलाज किया। जिसके बाद जाकर कुछ सुधार हुआ।



मामले की जानकारी लगते ही स्वास्थ्य विभाग की टीम और एसडीएम मौके पर पहुंच गए। देशी घी और अन्य खाद्य पदार्थों के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। हालांकि, किसी भी मरीज की हालत गंभीर नहीं है, कुछ मरीजों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है।