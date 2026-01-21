एमपी में करीब 6 महीने बाद जमीन से निकली 46 किलो चांदी, भारी पुलिस रही तैनात

46 kg silver recovered after 6 months two arrested
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में पुलिस को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने यहां 46 किलो चांदी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चोरी की हुई 46 किलो चांदी के जेवरातों को जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा दिया था। करीब 6 महीने पहले हुई 46 किलो चांदी और 10 तोला सोने के जेवरात की चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस जिले में हो रही लूट की घटनाओं को ट्रेस करने में लगी हुई थी। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस के हत्थे लूट के आरोपियों कि जगह बड़ी चोरी के 2 आरोपी चढ़ गए।
शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 27 जुलाई 2025 को कोलारस के सदर बाजार निवासी गिरीश कुमार जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी सराफा की दुकान में रात के समय ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के द्वारा करीब 46 किलो चांदी के और 10 तोला सोने के जेवरात चोरी किए जाने की सूचना दुकान मालिक ने दी थी। घटना के बाद से पुलिस इस मामले को ट्रेस करने में लगी थी। बीते दिनों एक सूचना पर दो आरोपियों अमन रावत और अभिषेक रावत को पकड़ा गया जिनसे चोरी की वारदात का खुलासा हुआ और 46 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। मामले में अन्य दो आरोपी भी हैं जो फिलहाल फरार हैं।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद 46 किलो चांदी को गांव के पास ही एक पहाड़ी पर ठाकुर बाबा के चबूतरे के पास जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा दिया था। आरोपी रोजाना उस जगह पर जाकर ये देखते थे कि माल सलामत है की नहीं। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों अमन और अभिषेक को पकड़ा तो उनकी निशानदेही पर जमीन में छिपाए गए चांदी के जेवरातों को बरामद किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। चोरी की वारदात में अमन के दो मामा संजय रावत व जानकी रावत भी शामिल हैं जो फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।
