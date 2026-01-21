एमपी में करीब 6 महीने बाद जमीन से निकली 46 किलो चांदी, भारी पुलिस रही तैनात

शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 27 जुलाई 2025 को कोलारस के सदर बाजार निवासी गिरीश कुमार जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी सराफा की दुकान में रात के समय ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के द्वारा करीब 46 किलो चांदी के और 10 तोला सोने के जेवरात चोरी किए जाने की सूचना दुकान मालिक ने दी थी। घटना के बाद से पुलिस इस मामले को ट्रेस करने में लगी थी। बीते दिनों एक सूचना पर दो आरोपियों अमन रावत और अभिषेक रावत को पकड़ा गया जिनसे चोरी की वारदात का खुलासा हुआ और 46 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। मामले में अन्य दो आरोपी भी हैं जो फिलहाल फरार हैं।