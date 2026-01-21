21 जनवरी 2026,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शहादत को सलाम

Budget 2026

Magh Mela 2026

WPL 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

शिवपुरी

एमपी में करीब 6 महीने बाद जमीन से निकली 46 किलो चांदी, भारी पुलिस रही तैनात

mp news: पहाड़ी पर ठाकुर बाबा के चबूतरे के पास जमीन में छिपाकर रखी थी 46 किलो चांदी, दो गिरफ्तार।

2 min read
Google source verification

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Jan 21, 2026

shivpuri

46 kg silver recovered after 6 months two arrested

mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले में पुलिस को बुधवार को बड़ी कामयाबी मिली। पुलिस ने यहां 46 किलो चांदी के साथ दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने चोरी की हुई 46 किलो चांदी के जेवरातों को जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा दिया था। करीब 6 महीने पहले हुई 46 किलो चांदी और 10 तोला सोने के जेवरात की चोरी का खुलासा उस वक्त हुआ जब पुलिस जिले में हो रही लूट की घटनाओं को ट्रेस करने में लगी हुई थी। इसी कार्रवाई के दौरान पुलिस के हत्थे लूट के आरोपियों कि जगह बड़ी चोरी के 2 आरोपी चढ़ गए।

करीब 6 महीने पहले हुई थी चोरी

शिवपुरी एसपी अमन सिंह राठौड़ ने पूरे मामले का खुलासा करते हुए बताया कि 27 जुलाई 2025 को कोलारस के सदर बाजार निवासी गिरीश कुमार जैन ने शिकायत दर्ज कराई थी कि उनकी सराफा की दुकान में रात के समय ताला तोड़कर अज्ञात चोरों ने बड़ी चोरी की घटना को अंजाम दिया है। चोरों के द्वारा करीब 46 किलो चांदी के और 10 तोला सोने के जेवरात चोरी किए जाने की सूचना दुकान मालिक ने दी थी। घटना के बाद से पुलिस इस मामले को ट्रेस करने में लगी थी। बीते दिनों एक सूचना पर दो आरोपियों अमन रावत और अभिषेक रावत को पकड़ा गया जिनसे चोरी की वारदात का खुलासा हुआ और 46 किलो चांदी के जेवरात बरामद किए गए हैं। मामले में अन्य दो आरोपी भी हैं जो फिलहाल फरार हैं।

जमीन से निकली 46 किलो चांदी

पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने के बाद 46 किलो चांदी को गांव के पास ही एक पहाड़ी पर ठाकुर बाबा के चबूतरे के पास जमीन में गड्ढा खोदकर छिपा दिया था। आरोपी रोजाना उस जगह पर जाकर ये देखते थे कि माल सलामत है की नहीं। पुलिस ने जब दोनों आरोपियों अमन और अभिषेक को पकड़ा तो उनकी निशानदेही पर जमीन में छिपाए गए चांदी के जेवरातों को बरामद किया गया है। इस दौरान भारी संख्या में पुलिस बल मौजूद रहा। चोरी की वारदात में अमन के दो मामा संजय रावत व जानकी रावत भी शामिल हैं जो फिलहाल फरार हैं और उनकी तलाश की जा रही है।

ये भी पढ़ें

एमपी में शादी से 2 महीने पहले घर में घुसकर युवती की हत्या, कमरे में मिली लाश
ग्वालियर
gwalior

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

21 Jan 2026 08:45 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में करीब 6 महीने बाद जमीन से निकली 46 किलो चांदी, भारी पुलिस रही तैनात

बड़ी खबरें

View All

शिवपुरी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

वफादारी...मालिक की मौत के बाद रात भर शव के पास बैठा रहा कुत्ता मोती

shivpuri dog news
शिवपुरी

दोस्त और पत्नी के अफेयर की 'बलि' चढ़ा पति, 12 दिन बाद मिला कंकाल

shivpuri
शिवपुरी

शर्मनाक! वाहन था फिर भी न होने का बहाना बनाते रहे जिम्मेदार, प्रसूता ने ट्रॉली में दिया नवजात को जन्म

MP News
शिवपुरी

1 लाख किसानों को मिलेगा लाभ, खातों में रुपए डालेगी सरकार

Bhavantar Scheme
शिवपुरी

एमपी में घी को लेकर भिड़ीं सास-बहू, तू-तू मैं-मैं के बाद बहू ने उठाया बड़ा कदम

shivpuri
शिवपुरी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.