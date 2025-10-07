एक्शन मोड में आए सीएमओ, लापरवाही बरतने वाले पांच कर्मचारी निलंबित

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के नगर पालिका सीएमओ एक्शन मोड में नजर आ रहे हैं। सीएमओ इंशाक धाकड़ ने काम में लापरवाही बरतने वाले 5 कर्मचारियों को निलंबित करने का फैसला लिया है। जबकि इससे पहले उन्होंने 19 अस्थाई कर्मचारियों को बाहर का रास्ता दिखाया था और 9 लोगों को निलंबित किया था।



जानकारी के मुताबिक, सीएमओ धाकड़ ने सोमवार को आदेश जारी कर विनियमित कर्मचारी संजीव चौहान को कार्यालयीन दस्तावेज एक अशासकीय व्यक्ति को अवैध रूप से दे दिया था। इस संबंध में सीएमओ ने संजीव को 24 घंटे में जबाब देने के लिए नोटिस जारी किया था, लेकिन कोई जबाब न मिलने पर सीएमओ ने संजीव चौहान को निलंबित किया है और निलंबन के दौरान चौहान का मुख्यालय फिजिकल संपवेल रहेगा। इसके अलावा दो दैनिक वेतन भोगी घनश्याम प्रजापति व इमरान कुर्रेशी जो कि नगर पालिका में जेसीबी चालक है को निलंबित किया है।



इन दोनों पर आरोप है कि जेसीबी में से बकेट चोरी होने के बाद भी इन दोनों कर्मचारियों ने इस चोरी की सूचना किसी भी वरिष्ठ अधिकारी को नहीं दी। साथ ही चौकीदार लाखन सिंह परिहार व विनियमित कर्मचारी श्रीराम लोधी को भी सीएमओ धाकड़ ने निलंबित किया है। दोनों कर्मचारियों पर आरोप है कि कार्यालय परिसर से विभिन्न सामग्री चोरी हो रही थी, लेकिन दोनों कर्मचारियों ने इसके बारे में किसी भी अधिकारी को नहीं बताया।