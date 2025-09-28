परीक्षा देने निकली छात्रा पेड़ से लटकी मिली, बैग में मिली प्रेग्नेंसी किट..

College student commits suicide pregnancy kit found in bag
mp news: मध्यप्रदेश के शिवपुरी में एक कॉलेज छात्रा का शव पेड़ से फांसी पर लटका मिलने से सनसनी फैल गई। छात्रा घर से परीक्षा देने के लिए कॉलेज जाने का कहकर निकली थी। पुलिस को छात्रा के शव के पास उसका कॉलेज बैग भी मिला है जिसमें मार्कशीट के साथ प्रेग्नेंसी किट मिलने से कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस ने छात्रा के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है। छात्रा के मोबाइल की जांच की जा रही है ताकि कोई सुराग मिल सके।
21 साल की युवती बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी और शनिवार दोपहर को घर से कॉलेज में पेपर देने जाने की बात कहकर निकली थी। शाम तक जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो पिता ने उसे मोबाइल पर फोन किया तब छात्रा ने बताया कि वो अपनी सहेली के घर पर आ गई है कुछ देर में घर आ जाएगी। लेकिन रात तक जब वो घर नहीं आई तो पिता ने उसे फिर दोबारा फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। परिजन ने उस सहेली से संपर्क किया जिसके घर जाने की बात बेटी ने कही थी तब पता चला कि वो उसके पास नहीं गई थी। इसके बाद परिजन तलाश करते रहे लेकिन रात में छात्रा का कुछ पता नहीं चला।
रविवार की सुबह कोतवाली थाने के सीएमओ कोठी के पीछे खाली पड़े प्लॉट पर पेड़ से युवती के फांसी लगाने की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची तो पास ही उसका स्कूल बैग मिला। बैग में छात्रा की मार्कशीट थी जिसके आधार पर पुलिस ने परिजन को सूचना दी जिसके बाद परिजन भी मौके पर पहुंचे। पुलिस को छात्रा के बैग से प्रेग्नेंसी किट भी मिली है जिसके कारण कई तरह के सवाल उठ रहे हैं। पुलिस को छात्रा की जेब से एक सुसाइड नोट भी मिला है जिसमें उसने अपनी मर्जी से जान देने की बात लिखी है। छात्रा का मोबाइल जब्त कर पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है।
शिवपुरी
मध्य प्रदेश न्यूज़
