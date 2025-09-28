परीक्षा देने निकली छात्रा पेड़ से लटकी मिली, बैग में मिली प्रेग्नेंसी किट..

21 साल की युवती बीए फाइनल ईयर की छात्रा थी और शनिवार दोपहर को घर से कॉलेज में पेपर देने जाने की बात कहकर निकली थी। शाम तक जब छात्रा घर नहीं पहुंची तो पिता ने उसे मोबाइल पर फोन किया तब छात्रा ने बताया कि वो अपनी सहेली के घर पर आ गई है कुछ देर में घर आ जाएगी। लेकिन रात तक जब वो घर नहीं आई तो पिता ने उसे फिर दोबारा फोन किया लेकिन उसका फोन बंद था। परिजन ने उस सहेली से संपर्क किया जिसके घर जाने की बात बेटी ने कही थी तब पता चला कि वो उसके पास नहीं गई थी। इसके बाद परिजन तलाश करते रहे लेकिन रात में छात्रा का कुछ पता नहीं चला।