एमपी में छात्रों की सेहत से खिलवाड़: आलू की सब्जी में तैरता मिला ‘मेंढ़क’, दाल में मिलीं ‘इल्लियां’

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। जहां कोलारस के जगतपुर इलाके में आदिम जाति कल्याण विभाग के छात्रावास में छात्रों बेहद गुणवत्ताहीन खाना परोसा जा रहा है। शनिवार को छात्र खाना खाने गए तो सब्जी में उन्हें मरा हुआ मेंढ़क निकला। साथ ही रोटियां भी कड़वी थी। खाने की बदहाल स्थिति को देखकर छात्र आक्रोशित हो गए।
छात्रों ने वार्डन नरेंद्र कुशवाह पर आरोप लगाया है कि जब भी छात्र गुणवत्ताहीन खाने का विरोध करते हैं तो वार्डन उन्हें धमकाकर चुप रहने के लिए कहता है। आए दिन खाने में घटिया नाश्ता, सड़ी सब्जियां और दाल परोसी जाती हैं। खाने की गुणवत्ता को लेकर छात्र काफी आक्रोशित हैं।
वहीं, दूसरा मामला करेरा तहसील के आंगनवाड़ी केंद्र 4 का बताया जा रहा है। यहां पर मासूम बच्चों को परोसी गई दाल में इल्लियां निकली हैं। जब बच्चों के परिजनों के द्वारा खराब खाने को लेकर आपत्ति जताई गई। तब जाकर कहीं आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और सहायिका ने समूह संचालक को इल्लियां दिखाईं। देखना दिलचस्प होगा कि मामला सामने आने के बाद जिम्मेदार अधिकारी कार्रवाई करेंगे या नहीं।
इधर, आदिम जाति कल्याण विभाग के जिला संयोजक आरके सिंह ने मामले को गंभीर बताते हुए वार्डन को नोटिस जारी करने की बात कही है।