एमपी में पड़ोसी ने पति के एक्सीडेंट का झूठ बोला, होटल में ले जाकर पत्नी की लूटी आबरू

घर लौटकर जब पीड़िता ने पति को अपने साथ हुई दुष्कर्म की घटना के बारे में बताया तो पति ने उसे हिम्मत दी और 1 मार्च को अपने साथ पुलिस थाने लेकर पहुंचा। पुलिस ने पीड़िता की शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपी पंकज राठौर की तलाश शुरू की और गुरुवार को उसे गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया था जहां से उसे जेल भेज दिया गया है। कार्रवाई में कोतवाली थाना प्रभारी निरीक्षक रोहित दुबे, उपनिरीक्षक सुमित शर्मा और उपनिरीक्षक अमित चतुर्वेदी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।