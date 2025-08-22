एमपी में एक और लव कपल ने की खुदकुशी, दो दिन से थे लापता..

खनियांधाना स्थित ग्राम देवखो के जंगल में तालाब किनारे शुक्रवार सुबह एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान 20 साल के रवि पाल के तौर पर हुई है जबकि युवती की उम्र 15 साल बताई गई है। दोनों ही 20 अगस्त को सुबह से घर से गायब थे और किशोरी के परिजनों ने खनियांधाना पुलिस में रवि पाल के खिलाफ नामदर्ज उनकी बेटी का अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई दिनो से प्रेम प्रसंग था और दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी है।