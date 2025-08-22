एमपी में एक और लव कपल ने की खुदकुशी, दो दिन से थे लापता..

mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर एक प्रेमी जोड़े ने मौत को गले लगा लिया। घटना शिवपुरी जिले के खनियांधाना इलाके की है जहां देखखो गांव के पास जंगल में तालाब के किनारे युवक-युवती के शव मिले हैं। युवक-युवती दो दिन से लापता थे और लड़की के परिजन ने युवक के खिलाफ नामजद बेटी का अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आशंका जताई जा रही है कि जहर खाकर प्रेमी युगल के खुदकुशी करने की आशंका जताई है।
खनियांधाना स्थित ग्राम देवखो के जंगल में तालाब किनारे शुक्रवार सुबह एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान 20 साल के रवि पाल के तौर पर हुई है जबकि युवती की उम्र 15 साल बताई गई है। दोनों ही 20 अगस्त को सुबह से घर से गायब थे और किशोरी के परिजनों ने खनियांधाना पुलिस में रवि पाल के खिलाफ नामदर्ज उनकी बेटी का अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई दिनो से प्रेम प्रसंग था और दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी है।
शुक्रवार को जब रवि के दादा दयाराम पाल देवखो में जंगल की तरफ गए तो तालाब किनारे लगे पेड़ के पास उन्होंने अपने पोते रवि का व किशोरी का शव देखा। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की सूचना पर से थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनो के शवों का पीएम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों ने जहर गटककर जान दी है। बाकी पीएम रिपोर्ट व जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।