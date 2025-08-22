Patrika LogoSwitch to English

शिवपुरी

एमपी में एक और लव कपल ने की खुदकुशी, दो दिन से थे लापता..

mp news: 2 दिन से लापता युवक-युवती के शव तालाब के पास मिले, जहर खाकर खुदकुशी करने की आशंका...।

शिवपुरी

Shailendra Sharma

Aug 22, 2025

mp news: मध्यप्रदेश में एक बार फिर एक प्रेमी जोड़े ने मौत को गले लगा लिया। घटना शिवपुरी जिले के खनियांधाना इलाके की है जहां देखखो गांव के पास जंगल में तालाब के किनारे युवक-युवती के शव मिले हैं। युवक-युवती दो दिन से लापता थे और लड़की के परिजन ने युवक के खिलाफ नामजद बेटी का अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। आशंका जताई जा रही है कि जहर खाकर प्रेमी युगल के खुदकुशी करने की आशंका जताई है।

ये भी पढ़ें

शादी के 7 दिन बाद युवक ने प्रेमिका संग पुल से कूदकर दी जान
शिवपुरी
shivpuri

एक और प्रेमी जोड़े ने की खुदकुशी

खनियांधाना स्थित ग्राम देवखो के जंगल में तालाब किनारे शुक्रवार सुबह एक युवक और युवती के शव मिलने से सनसनी फैल गई। युवक की पहचान 20 साल के रवि पाल के तौर पर हुई है जबकि युवती की उम्र 15 साल बताई गई है। दोनों ही 20 अगस्त को सुबह से घर से गायब थे और किशोरी के परिजनों ने खनियांधाना पुलिस में रवि पाल के खिलाफ नामदर्ज उनकी बेटी का अपहरण करने की शिकायत दर्ज कराई थी। बताया जा रहा है कि दोनों के बीच कई दिनो से प्रेम प्रसंग था और दोनों ने जहर खाकर अपनी जान दी है।

जहर खाकर सुसाइड करने की आशंका

शुक्रवार को जब रवि के दादा दयाराम पाल देवखो में जंगल की तरफ गए तो तालाब किनारे लगे पेड़ के पास उन्होंने अपने पोते रवि का व किशोरी का शव देखा। इसके बाद मामले की सूचना पुलिस को दी गई। मामले की सूचना पर से थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे और दोनो के शवों का पीएम कराकर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी गब्बर सिंह गुर्जर ने बताया कि प्रथम दृष्टया दोनों ने जहर गटककर जान दी है। बाकी पीएम रिपोर्ट व जांच के बाद स्थिति स्पष्ट हो पाएगी।

ये भी पढ़ें

खेत की मेढ़ पर खेल रहे बच्चे ने सांप के बिल में डाला हाथ, चली गई जान
छतरपुर
chhatarpur

Published on:

22 Aug 2025 06:37 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में एक और लव कपल ने की खुदकुशी, दो दिन से थे लापता..

