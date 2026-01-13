13 जनवरी 2026,

मंगलवार

शिवपुरी

एमपी में 11 दिन बाद बाघिन एमटी-6 की दहशत का अंत

MP News: 11 दिनों से ग्रामीण क्षेत्रों में दहशत फैला रही बाघिन को माधव टाइगर रिजर्व की टीम ने ट्रैंकुलाइज कर पकड़ा।

शिवपुरी

image

Shailendra Sharma

Jan 13, 2026

SHIVPURI

tigress mt6 tranquilized after 11 days terror

MP News: मध्यप्रदेश के शिवपुरी जिले के सुरवाया थाना क्षेत्र स्थित भरकुली गेट के पास से मंगलवार सुबह माधव टाइगर रिजर्व, सामान्य वन मंडल व पुलिस की टीम ने मिलकर बाघिन एमटी 6 को ट्रैंकुलाइज कर रेस्क्यू किया। बाघिन को फिलहाल माधव टाइगर रिजर्व में निगरानी में रखा जाएगा और फिर उसे जंगल में छोड़ने की कार्रवाई होगी। इस पूरी प्रक्रिया में टीम को करीब एक घंटे की मशक्कत करनी पड़ी। बाघिन पिछले 11 दिनों से डोंगर, खुटेला, सरदारपुरा से लेकर अन्य गांवों में घूम रही थी और एक वृद्ध पर हमला कर उसे घायल करने के अलावा कई मवेशियों को अपना शिकार बना चुकी थी।

11 दिन से दहशत में थे गांव वाले

माधव टाइगर रिजर्व की मध्य रेंज में बांधवगढ़ से लाई गई बाघिन को 27 दिसंबर को छोड़ा गया था। इसके अगले दिन से बाघिन एमटी-6 जंगल छोड़कर आसपास के गांव में घूम रही थी। बाघिन सबसे पहले 31 दिसंबर को रिजर्व के कोर एरिया से बाहर निकलकर सतनबाड़ा थाना क्षेत्र के डोंगर गांव पहुंची और फिर 1 जनवरी की सुबह उसने गांव के बुजुर्ग शिवलाल बघेल(60) पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। अगले ही दिन बाघिन फिर कोर एरिया से बाहर निकल कर 2 जनवरी को सुरवाया थाना क्षेत्र के सरदारपुरा, खुटेला और मोहम्मदपुर गांवों के आसपास घूमती देखी गई। इस दौरान उसने कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया। हालात ऐसे हो गए थे कि बाघिन की सूचना मिलते ही ग्रामीण छतों पर चढ़ जाते थे और डर के कारण किसान खेतों में पानी देने तक नहीं जा पा रहे थे।

दो हाथियों की मदद से बाघिन को किया ट्रैंकुलाइज

मंगलवार सुबह करीब 10.30 बजे माधव टाइगर रिजर्व के सीसीएफ उत्तम शर्मा, सामान्य वन मंडल के डीएफओ सुधांशु यादव सहित डॉक्टरों और विशेषज्ञों की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा की दृष्टि से आसपास के गांवों में पुलिस बल तैनात किया गया। बाघिन को ट्रैंकुलाइज करने के लिए दो हाथियों की मदद ली गई। एक हाथी पर स्वयं सीसीएफ व डीएफओ सवार थे, जबकि दूसरे हाथी पर डॉक्टरों और रेस्क्यू टीम के सदस्य मौजूद थे।

Published on:

13 Jan 2026 07:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Shivpuri / एमपी में 11 दिन बाद बाघिन एमटी-6 की दहशत का अंत

