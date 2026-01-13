एमपी में 11 दिन बाद बाघिन एमटी-6 की दहशत का अंत

माधव टाइगर रिजर्व की मध्य रेंज में बांधवगढ़ से लाई गई बाघिन को 27 दिसंबर को छोड़ा गया था। इसके अगले दिन से बाघिन एमटी-6 जंगल छोड़कर आसपास के गांव में घूम रही थी। बाघिन सबसे पहले 31 दिसंबर को रिजर्व के कोर एरिया से बाहर निकलकर सतनबाड़ा थाना क्षेत्र के डोंगर गांव पहुंची और फिर 1 जनवरी की सुबह उसने गांव के बुजुर्ग शिवलाल बघेल(60) पर हमला कर उन्हें घायल कर दिया था। अगले ही दिन बाघिन फिर कोर एरिया से बाहर निकल कर 2 जनवरी को सुरवाया थाना क्षेत्र के सरदारपुरा, खुटेला और मोहम्मदपुर गांवों के आसपास घूमती देखी गई। इस दौरान उसने कई मवेशियों को अपना शिकार बनाया। हालात ऐसे हो गए थे कि बाघिन की सूचना मिलते ही ग्रामीण छतों पर चढ़ जाते थे और डर के कारण किसान खेतों में पानी देने तक नहीं जा पा रहे थे।