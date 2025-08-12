सुबह 5 बजे घर में सो रहे मां-बेटों को ‘काले सांप’ ने काटा, तीनों की मौत

MP News: मध्य प्रदेश के शिवपुरी जिले के रहने वाले मां-बेटों की सांप के काटने से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला अपने दोनों बेटों के साथ राखी मनाने के लिए राजस्थान के बारां जिले गई थी।
जानकारी के अनुसार, सुबह 5 बजे के करीब मां-बेटों को सोते समय कॉमन करैत सांप ने काट लिया। जिसके बाद तीन के मुंह से सफेद झाग निकलने लगा। तीनों को सांस लेने में तकलीफ दिक्कत हो रही थी। आनन-फानन में परिजन झाड़-फूंक कराने पहुंचे। इलाज में देरी होने के कारण तीनों की जान नहीं बचाई जा सकी।
मायके वाले मां-बेटों को राजस्थान से कोलारस लेकर पहुंचे थे। यहां पर झाड़फूंक कराया। फिर शिवपुरी जिले बदरवास कस्बे के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लेकर पहुंचे। यहां पर डॉक्टरों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। मगर, मायके वाले मृत मानने के लिए तैयार नहीं थे। जिसके बाद वह अस्पताल से शव लेकर गुना जिले के मोरखेरा गांव में फिर झाड़फूंक कराने पहुंच गए।