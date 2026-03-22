सरकारी क्वार्टर में मिला रेलवे कर्मचारी का शव, सिर पर चोट के निशान

shivpuriसाथी कर्मचारी आकाश श्रीवास्तव की सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची। कमरे का मुख्य दरवाजा अंदर से बंद था जबकि पीछे का दरवाजा खुला हुआ था। किसी तरह पुलिस क्वार्टर में घुसी और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। मृतक कमलेश के सिर पर चोट के निशान मिले हैं और कमरे में उल्टी भी पड़ी हुई थी। पुलिस की सूचना पर कमलेश के परिजन शिवपुरी पहुंचे जिसके बाद रविवार को शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजन के सुपुर्द किया गया। परिजनों ने बताया कि कमलेश के चार बच्चे हैं, पुलिस फिलहाल मामले की जांच में जुटी हुई है। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा।