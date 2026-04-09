एमपी में कमरे में घुसकर महिला ट्रैफिक सब इंस्पेक्टर से छेड़छाड़, बेल्टों से पीटा

बड़ी बात यह है कि जब मामला जिला परिवहन अधिकारी के साथ कलेक्टर व एसपी के संज्ञान में आया तब गुरूवार दोपहर डेढ़ बजे बदमाशों पर मामला दर्ज किया गया है। चैक पोस्ट प्रभारी की शिकायत पर 8 नामदर्ज व दो अज्ञात बदमाशों पर लूट, छेड़छाड़ व मारपीट की धाराओं में केस दर्ज किया गया है। पुलिस ने इस मामले में पीड़ित महिला सब इंस्पेक्टर की शिकायत पर राजगुरू उर्फ छोटू यादव, सोना यादव, महेन्द्र यादव, सहदेव यादव, अनिल उर्फ बल्लू यादव, विक्की केवट, भईइन झा व कुंदन यादव सहित दो अज्ञात बदमाशों पर लूट, छेड़छाड़, मारपीट व शासकीय कार्य में बाधा डालने का मामला दर्ज किया है। सूत्रों की मानें तो पुलिस ने इन आरोपियों से दो को राउंड अप भी कर लिया हैं। बड़ी बात यह है कि एफआईआर में घटना के कारण का स्पष्ट उल्लेख नही हैं।