नगर पालिका अध्यक्ष की अफसर को धमकी, ‘मुझसे पूछे बिना नहीं होगा 1 रुपए का भुगतान, सीएमओ चोर है’

MP News : सोशल मीडिया पर मध्य प्रदेश की शिवपुरी नगर पालिका अध्यक्ष गायत्री शर्मा और उनके पति संजय शर्मा के दो वीडियो तेजी से वायरल हो रहे हैं। सामने आए वीडियो में अध्यक्ष लेखाधिकारी को धमकाती नजर आ रही हैं कि, 'मुझसे बिना पूछे नगर पालिका में किसी का भी एक रुपए का भुगतान नहीं होगा। सीएमओ के आदेश की भी अवहेलना कर देना। सीएमओ चोर है, वह आज है कल नहीं। मैं अभी यही हूं। सभी को नौकरी करना भुला दूंगी।' इसके बाद अध्यक्ष लेखा शाखा से ठेकेदारों के भुगतान संबंधी फाइलें और कैशबुक लेकर वहां से चली गईं। अब इस मामले में लेखाधिकारी ने नगर पालिका सीएमओ को शिकायत कर खुद की सुरक्षा की मांग की है।