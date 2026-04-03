एमपी में भीषण हादसे में जिंदा जले लोग, दो की दर्दनाक मौत, 11 केवी लाइन की चपेट में आया ट्रैक्टर

Shivpuri- मध्यप्रदेश में भीषण हादसे में दो लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। एक ट्रैक्टर 11 केवी लाइन की चपेट में आ गया जिससे दो लोग जिंदा जल गए। हादसे में दो अन्य घायलों की हालत भी गंभीर बनी हुई है। यह दिल दहला देने वाला हादसा शिवपुरी Shivpuri जिले में हुआ। स्थानीय लोगों ने बताया कि राजस्थान के निवासी कुछ मजदूर यहां मजदूरी के लिए आए हुए हैं। ये सभी ट्रैक्टर पर सवार थे कि अचानक ट्रैक्टर ऊपर से गुजर रही हाईटेंशन लाइन की चपेट में आ गया। इससे करंट दौड़ गया और आग लग गई। आग की चपेट में कुछ मजदूर आ गए और देखते ही देखते जिंदा जल गए। हादसे से मौके पर अफरा-तफरी मच गई।