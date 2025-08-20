यूपी के इस जिले में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने 25 दुकान मकान जमीदोंज, दिन भर रोते बिलखते रहे लोग

प्रशासन ने ध्वस्तीकरण से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया था। लेकिन कोई भी दस्तावेज़ पेश न किए जाने के बाद आखिरकार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुधवार की सुबह होते ही भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती कर जिला प्रशासन ने पूरी जगह को छावनी में बदल दिया। रात में मुनादी कराई गई थी। जिसके बाद कई दुकानदारों और परिवारों ने खुद ही सामान हटा लिया था। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध की कोशिश की। लेकिन पुलिस फोर्स के सामने किसी की एक न चली।