श्रावस्ती

यूपी के इस जिले में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने 25 दुकान मकान जमीदोंज, दिन भर रोते बिलखते रहे लोग

प्रशासन ने पीडब्ल्यूडी की जमीन पर बने मकान और दुकान को बुलडोजर चला कर ध्वस्त कर दिया है। जैसे ही साथ जेसीबी और पोकलेन मशीन पहुंची पूरे बाजार में अफरा तफरी मच गई। बुलडोजर की कार्रवाई शुरू होते ही लोग रोने चिल्लाने लगे।

श्रावस्ती

Mahendra Tiwari

Aug 20, 2025

श्रावस्ती जिले में सोमवार की सुबह सरकार का बुलडोज़र एक बार फिर गरज उठा। पीडब्ल्यूडी की जमीन पर खड़े अवैध निर्माणों को ध्वस्त करने की कार्रवाई शुरू होते ही इलाके में हड़कंप मच गया। नगर के ईदगाह से लेकर तहसील तिराहे तक बनी करीब 25 दुकानों और मकानों पर जब सात जेसीबी और पोकलेन मशीनें चलीं। तो वहां मौजूद लोग रोते-बिलखते नज़र आए।

प्रशासन ने ध्वस्तीकरण से पहले अतिक्रमणकारियों को नोटिस देकर पर्याप्त समय दिया था। लेकिन कोई भी दस्तावेज़ पेश न किए जाने के बाद आखिरकार कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बुधवार की सुबह होते ही भारी पुलिस बल और पीएसी की तैनाती कर जिला प्रशासन ने पूरी जगह को छावनी में बदल दिया। रात में मुनादी कराई गई थी। जिसके बाद कई दुकानदारों और परिवारों ने खुद ही सामान हटा लिया था। हालांकि कार्रवाई के दौरान कुछ लोगों ने विरोध की कोशिश की। लेकिन पुलिस फोर्स के सामने किसी की एक न चली।

डीएम बोले- सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बर्दाश्त नहीं किया जाएगा

डीएम अजय कुमार द्विवेदी ने साफ कहा कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्ज़े को किसी भी हाल में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रभावित परिवारों को नोटिस देने के बाद भी वैध दस्तावेज़ नहीं दिखाए जा सके। जांच कमेटी ने साफ कर दिया कि पूरा निर्माण शासकीय भूमि पर है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया कि जिनके पास मकान नहीं हैं। वे आश्रय योजना और काशीराम आवास योजना के तहत मकान के लिए आवेदन कर सकते हैं।

Published on:

20 Aug 2025 08:01 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / यूपी के इस जिले में बुलडोजर एक्शन, सरकारी जमीन पर बने 25 दुकान मकान जमीदोंज, दिन भर रोते बिलखते रहे लोग

