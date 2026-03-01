श्रावस्ती में भीषण सड़क हादसा: डीजल टैंकर से टकराया तेज रफ्तार ट्रक, केबिन में फंसे चालक की दर्दनाक मौत

श्रावस्ती जिले के इकौना थाना क्षेत्र में शुक्रवार सुबह एक दर्दनाक सड़क हादसा सामने आया। बौद्ध परिपथ पर एक तेज रफ्तार ट्रक ने डीजल टैंकर को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों वाहनों के आगे के हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए। और केबिन में आग भी लग गई। जानकारी के अनुसार, लखीमपुर खीरी जिले के ऊचौलिया थाना क्षेत्र के सोनऊआ गांव के रहने वाले 45 वर्षीय अर्जेंट कुमार सिंह टैंकर चलाकर अपने परिवार का पालन-पोषण करते थे। शुक्रवार सुबह वह टैंकर लेकर बलरामपुर की तरफ जा रहे थे। इसी दौरान भगवानपुर बनकट के पास सामने से आ रहे एक ट्रक ने टैंकर में जोरदार टक्कर मार दी। बताया जा रहा है कि ट्रक मुरादाबाद से परचून का सामान लेकर मानकपुर की ओर जा रहा था।