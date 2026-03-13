शादी की तैयारी के बीच छा गया मातम: सब्जी लेने निकले युवकों की एसयूवी को डंपर ने मारी टक्कर, एक की मौत, चार घायल

उत्तर प्रदेश के श्रावस्ती जिले में शुक्रवार सुबह एक भीषण सड़क हादसा हो गया। जिसने एक परिवार की खुशियों को पल भर में गम में बदल दिया। शादी के कार्यक्रम की तैयारियों में जुटे कुछ युवक सुबह-सुबह सब्जी लेने बाजार जा रहे थे। लेकिन रास्ते में हुए हादसे ने उनकी यात्रा को दर्दनाक बना दिया। यह दुर्घटना चिल्हारिया-भिनगा मार्ग पर टेपरा गांव के पास हुई। बताया जा रहा है कि सिरसिया बाजार के रहने वाले 33 वर्षीय मनीष कुमार सोनी के घर मांगलिक कार्यक्रम होना था। इसी सिलसिले में वह अपने रिश्तेदारों और परिजनों के साथ एसयूवी से सब्जी खरीदने के लिए मंडी जा रहे थे। वाहन में उनके साथ सिद्धार्थनगर के रहने वाले संतोष कुमार सोनी (31), सूर्यभान सोनी (32), ओजेश (18) और अतुल सोनी (17) भी सवार थे।