महिला किसान नेता का जंगल में मिला कंकाल, रूह कंपा देने वाला सच आया सामने… प्रेमी ने बताया रोज करती थी ये डिमांड

मृतका की फाइल फोटो जांच करते पुलिस और SSB के जवान फोटो जेनरेट AI
श्रावस्ती के मल्हीपुर थाना क्षेत्र के ककरदरी जंगल से 3 मार्च को बरामद एक कंकाल ने पूरे इलाके को झकझोर दिया। पहचान 25 वर्षीय किसान नेता आंचल मिश्रा के रूप में हुई। जो पिछले पंद्रह दिनों से लापता थीं। जांच आगे बढ़ी तो शक की सुई एक ऐसे शख्स पर जा टिकी, जिस पर उन्हें भरोसा था। जंगल में ले जाकर उसकी हत्या किसी और ने नहीं बल्कि उसके हिस्ट्रीशीटर प्रेमी ने की थी। दोनों के मोबाइल लोकेशन से पूरे घटनाक्रम का पर्दाफाश हो गया।
श्रावस्ती जिले के बांसगढ़ी फत्तेपुर बनगई गांव की रहने वाली आंचल मिश्रा 17 फरवरी 2026 को यह कहकर घर से निकली थीं कि वह भिनगा में किसान यूनियन की बैठक में शामिल होने जा रही हैं। शाम ढल गई, रात हो गई, लेकिन आंचल घर नहीं लौटीं। परिवार की बेचैनी बढ़ी तो पति संतोष मिश्रा ने 19 फरवरी को मल्हीपुर थाने में गुमशुदगी दर्ज करा दी।
दिन बीतते गए, मगर कोई सुराग हाथ नहीं लगा। फिर 3 मार्च को ककरदरी रेंज के जंगल में जले हुए कपड़ों और मानव अस्थियों के मिलने की सूचना से सनसनी फैल गई। मौके पर पहुंचे परिजनों ने जूतों और कपड़ों के अवशेषों के आधार पर पहचान की—वह आंचल ही थीं।
पुलिस ने जब कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली तो एक नाम सामने आया—सूरज वर्मा। पता चला कि पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। तकनीकी जांच में घटना वाले दिन दोनों के मोबाइल की आखिरी लोकेशन एक ही स्थान पर पाई गई। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो सूरज ने हत्या स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार, उसने बताया कि दोनों के बीच नजदीकी संबंध थे। लेकिन वह रोज पैसों की डिमांड करती थी। जिसको लेकर विवाद बढ़ गया था। आरोप है कि 17 फरवरी को कहासुनी के बाद गुस्से में उसने आंचल की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के इरादे से शव को जंगल में छिपा दिया।
क्षेत्राधिकारी ने बताया कि पति की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया गया है। सूरज के खिलाफ पहले से भी आपराधिक मामले दर्ज बताए जा रहे हैं। किसान यूनियन की जिलाध्यक्ष रहीं आंचल अपने पीछे दो छोटे बच्चों को छोड़ गई हैं।
