महिला किसान नेता का जंगल में मिला कंकाल, रूह कंपा देने वाला सच आया सामने… प्रेमी ने बताया रोज करती थी ये डिमांड

पुलिस ने जब कॉल डिटेल और लोकेशन खंगाली तो एक नाम सामने आया—सूरज वर्मा। पता चला कि पिछले कुछ महीनों से दोनों के बीच लगातार बातचीत हो रही थी। तकनीकी जांच में घटना वाले दिन दोनों के मोबाइल की आखिरी लोकेशन एक ही स्थान पर पाई गई। हिरासत में लेकर पूछताछ की गई। तो सूरज ने हत्या स्वीकार कर ली। पुलिस के अनुसार, उसने बताया कि दोनों के बीच नजदीकी संबंध थे। लेकिन वह रोज पैसों की डिमांड करती थी। जिसको लेकर विवाद बढ़ गया था। आरोप है कि 17 फरवरी को कहासुनी के बाद गुस्से में उसने आंचल की हत्या कर दी। सबूत मिटाने के इरादे से शव को जंगल में छिपा दिया।