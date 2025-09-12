Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

श्रावस्ती

समर्थ पोर्टल से जुटेगा जनता का फीडबैक, प्रदेश विकास की रणनीति में होगा शामिल

उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश 2047 के तहत संवाद कार्यक्रम स्थापित किया गया। इसके जरिए किसान छात्र व्यवसायियों तथा उद्यमियों से फीडबैक लिया गया। कोई भी व्यक्ति समर्थ पोर्टल पर क्यूआर कोड स्कैन कर अपने विचार दर्ज कर सकता है।

श्रावस्ती

Mahendra Tiwari

Sep 12, 2025

Shravasti-news
समर्थ उत्तर प्रदेश कार्यक्रम में आयुक्त डीएम व अन्य अधिकारी गण फोटो सोर्स सूचना विभाग

शासन की दूरदर्शी एवं महत्वाकांक्षी पहल “समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश 2047” के अंतर्गत श्रावस्ती में दो महत्वपूर्ण संवाद कार्यक्रम आयोजित किए गए। पहला कार्यक्रम विकास भवन सभागार श्रावस्ती में हुआ। जबकि दूसरा संवाद राजकीय महामाया इंटर कॉलेज इकौना में आयोजित किया गया। दोनों ही कार्यक्रमों की अध्यक्षता आयुक्त देवीपाटन मंडल शशि भूषण लाल सुशील, सेवानिवृत्त आईपीएस प्रमोद कुमार तिवारी एवं जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने संयुक्त रूप से की।

श्रावस्ती जिले के विकास भवन सभागार में आयोजित संवाद कार्यक्रम में जिले के पत्रकार, खिलाड़ियों एवं स्वयं सहायता समूहों की महिलाओं ने भाग लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रदेश को विकसित बनाने हेतु समाज के विभिन्न वर्गों के विचारों को एक मंच पर संकलित करना था।

ये भी पढ़ें

चौकीदार के घर चोर ने डाली चिट्ठी, कहा गांव में चोरी करके रहेंगे, कब तक जागोगे?
गोंडा
Gonda

विकसित राष्ट्र बनाने में उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका

सेवानिवृत्त आईपीएस प्रमोद कुमार तिवारी ने “समर्थ उत्तर प्रदेश–विकसित उत्तर प्रदेश 2047” की रूपरेखा पर विस्तृत प्रकाश डालते हुए कहा कि भारत को 2047 तक विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प में उत्तर प्रदेश की विशेष भूमिका होगी। उन्होंने कहा कि इस लक्ष्य की प्राप्ति तभी संभव है। जब समाज का हर वर्ग सक्रिय रूप से योगदान दे।

सभी वर्गों से संवाद स्थापित कर फीडबैक लिया जा रहा

आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। नागरिकों की सहभागिता से ही एक समृद्ध, समान एवं वैश्विक स्तर पर सम्मानित राज्य का निर्माण संभव होगा। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अभियान के तहत छात्रों, शिक्षकों, किसानों, व्यवसायियों, उद्यमियों, मीडिया व अन्य लक्षित समूहों से संवाद कर फीडबैक लिया जा रहा है। इसके लिए “समर्थ पोर्टल” विकसित किया गया है। जिस पर नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। चयनित सुझावों को प्रदेश की क्षेत्रीय रणनीति में शामिल किया जाएगा।

इकौना इंटर कॉलेज का संवाद

राजकीय महामाया इंटर कॉलेज इकौना में भी संवाद कार्यक्रम आयोजित किया गया। मुख्य अतिथि प्रमोद कुमार तिवारी ने “विकसित उत्तर प्रदेश@2047” की अवधारणा पर विस्तार से प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि शिक्षा जगत से जुड़े छात्रों, अध्यापकों, प्रधानाचार्यों और शिक्षाविदों के विचार प्रदेश के भविष्य निर्माण में अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। उनके सुझावों के आधार पर आने वाले वर्षों में ठोस रणनीति तैयार होगी।

गुणवत्तापूर्ण शिक्षा तकनीकी नवाचार से प्रदेश के विकास को गति दी जा सकती: आयुक्त

आयुक्त ने इस अवसर पर कहा कि गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, तकनीकी नवाचार और रोजगारपरक अवसरों से ही प्रदेश को विकास की दिशा दी जा सकती है। जिलाधिकारी ने जोड़ा कि यह संवाद कार्यक्रम केवल विचार-विमर्श तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की ठोस कार्ययोजना का आधार बनेगा।

छात्रों व शिक्षकों के सुझाव

संवाद के दौरान छात्र-छात्राओं एवं अध्यापकों ने क्रमशः अपने विचार रखे। इनमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग, तकनीकी शिक्षा की गुणवत्ता बढ़ाना, नवाचार को प्रोत्साहन देना और रोजगार उन्मुख शिक्षा पर विशेष ध्यान देने जैसे सुझाव प्रमुख रहे। मुख्य अतिथि ने इन विचारों की सराहना की और कहा कि युवाओं की दृष्टि तथा शिक्षकों का अनुभव मिलकर ही राज्य को नई दिशा देंगे।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Updated on:

12 Sept 2025 07:07 pm

Published on:

12 Sept 2025 07:06 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Shravasti / समर्थ पोर्टल से जुटेगा जनता का फीडबैक, प्रदेश विकास की रणनीति में होगा शामिल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.