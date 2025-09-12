समर्थ पोर्टल से जुटेगा जनता का फीडबैक, प्रदेश विकास की रणनीति में होगा शामिल

आयुक्त शशि भूषण लाल सुशील ने अपने विचार रखते हुए कहा कि मुख्यमंत्री द्वारा लिए गए संकल्प के अनुरूप उत्तर प्रदेश को 2047 तक विकसित राज्य बनाने का लक्ष्य तय किया गया है। नागरिकों की सहभागिता से ही एक समृद्ध, समान एवं वैश्विक स्तर पर सम्मानित राज्य का निर्माण संभव होगा। जिलाधिकारी अजय कुमार द्विवेदी ने बताया कि अभियान के तहत छात्रों, शिक्षकों, किसानों, व्यवसायियों, उद्यमियों, मीडिया व अन्य लक्षित समूहों से संवाद कर फीडबैक लिया जा रहा है। इसके लिए “समर्थ पोर्टल” विकसित किया गया है। जिस पर नागरिक क्यूआर कोड स्कैन कर अपने सुझाव दर्ज कर सकते हैं। चयनित सुझावों को प्रदेश की क्षेत्रीय रणनीति में शामिल किया जाएगा।