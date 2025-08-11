11 अगस्त 2025,

सोमवार

श्रावस्ती

Shravasti Accident: श्रावस्ती सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत,सीएम योगी ने लिया संज्ञान

Shravasti Accident: यूपी के श्रावस्ती जिले में सोमवार की सुबह भीषण सड़क हादसा हो गया। ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई है। जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने घटना को संज्ञान में लेते हुए गहरा दुख व्यक्त किया है।

श्रावस्ती

Mahendra Tiwari

Aug 11, 2025

Shravasti Accident
दुर्घटना की जानकारी देते एसपी श्रावस्ती फोटो सोर्स पुलिस ट्यूटर

Shravasti Accident: श्रावस्ती जिले में सोमवार की सुबह ट्रैक्टर ट्राली और बाइक की आमने-सामने की टक्कर में मासूम समेत 5 लोगों की मौत हो गई है। जबकि एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई हैं। जिन्हें इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस ने ट्रैक्टर ट्राली को कब्जे में ले लिया है।

Shravasti Accident: श्रावस्ती जिले के हरदत्त नगर गिरंट थाना क्षेत्र अंतर्गत रहमतू गांव के पास सोमवार को एक भीषण सड़क हादसे में दो मासूम समेत पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब एक तेज रफ्तार ट्रैक्टर-ट्राली से जुड़ी कंक्रीट मिक्सर बाइक सवार परिवार को रौंदते हुए अनियंत्रित होकर पलट गई। इस हादसे में मां-बाप और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। जबकि तीसरा बच्चा और एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई है। जानकारी के अनुसार, पति-पत्नी अपने तीन बच्चों तथा बहन के साथ बाइक पर सवार होकर शंकरपुर से नवाबगंज की ओर जा रहे थे। रहमतू गांव के पास तेज रफ्तार में आ रही ट्रैक्टर-ट्राली ने बाइक को जोरदार टक्कर मार दी। टक्कर लगते ही बाइक सवार परिवार सड़क पर गिर पड़ा। जिसके बाद ट्रैक्टर ने सभी को कुचल डाला।

दो मासूम बच्चों समेत एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत एक महिला घायल

बहराइच के रिसिया थाना क्षेत्र के मंगलपुरवा के रहने वाले विजय कुमार वर्मा (32) सुबह अपनी पत्नी सुनीता देवी (28), मंगलवती (40), नीतू (30), नीतू की बहन ज्ञानवती (09) और एक साल की मासूम बच्ची के साथ बाइक से रुपईडीहा थाना क्षेत्र के मधनगरा जा रहे थे। इस हादसे में विजय, मंगलवती, नीतू और ज्ञानवती की मौके पर ही मौत हो गई। वहीं सुनीता और एक साल की मासूम बच्ची घायल हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायलों को जिला चिकित्सालय पहुंचाया। वहां मासूम बच्ची ने दम तोड़ दिया।

सीएम योगी ने लिया संज्ञान, घायल का समुचित इलाज करने के निर्देश

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने श्रावस्ती जनपद में सड़क दुर्घटना में हुई जनहानि पर गहरी संवेदना प्रकट की है। उन्होंने हादसे में जान गंवाने वालों के परिजनों के प्रति अपनी संवेदना व्यक्त करते हुए दुख साझा किया है। मुख्यमंत्री ने जिला प्रशासन को निर्देश दिए हैं कि घायल व्यक्तियों को तुरंत चिकित्सालय पहुंचाकर उनका समुचित इलाज सुनिश्चित किया जाए। साथ ही, उन्होंने घायलों के जल्द स्वस्थ होने की कामना भी की है।

एसपी बोले- पांच लोगों की मौत एक घायल

पुलिस अधीक्षक घनश्याम चौरसिया ने बताया कि सोमवार की सुबह करीब 8:30 बजे रिसिया थाना क्षेत्र के मंगलपुर के रहने वाले थे। रक्षाबंधन पर्व पर घर आए थे। अपने बहन को बाइक से छोड़ने जा रहे थे। हरदत नगर गिरंट थाना क्षेत्र में ट्रैक्टर ट्राली से एक्सीडेंट हो गया है इस दुर्घटना में पांच लोगों की दर्दनाक मौत हो गई है। एक लोग गंभीर रूप से घायल हैं जिनका इलाज चल रहा है। सभी मृतकों के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा जा रहा।

Updated on:

11 Aug 2025 06:21 pm

Published on:

11 Aug 2025 12:46 pm

Shravasti Accident: श्रावस्ती सड़क हादसे में एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत,सीएम योगी ने लिया संज्ञान

