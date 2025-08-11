UP Weather Update: बंगाल की खाड़ी में कई सिस्टम एक्टिव, 11, 12, 13, 14,15 इन जिलों में भारी बारिश का अलर्ट

मंगलवार को यानी 12, 13, 14, 15, अगस्त को पूर्वी यूपी में बहुत भारी बारिश के लिए अलर्ट जारी किया गया है। जबकि पश्चिमी यूपी को 12 अगस्त ग्रीन जोन में रखा गया है। मतलब कोई भी चेतावनी नहीं जारी की गई है। जबकि 13 अगस्त से 15 अगस्त के बीच पूर्वी और पश्चिम दोनों संभाग में भारी बारिश होने की संभावना है। इस दौरान पूर्वी यूपी के कुछ जिलों में तेज हवाएं मेघ गर्जन के साथ वज्रपात होने की संभावना है।