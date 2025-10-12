प्रशासन ने रोका RSS का पथ संचलन, CM कार्यालय ने लिया संज्ञान…CO और SO पर हुआ एक्शन

पथ संचलन शुरू होने से चंद घंटे पहले एसडीएम शोहरतगढ़ ने अनुमति आदेश बदल दिया। अनुमति आदेश बदलने की जानकारी होते ही स्वयंसेवक आक्रोशित हो गए और स्थानीय प्रशासन को दोषी ठहराते हुए पथ संचलन स्थगित कर दिया। स्वयंसेवकों ने साफ शब्दों में कहा कि पथ संचलन पूर्व से तय मार्ग से होगा। संघ के पदाधिकारियों को जानकारी हुई तो उन्होंने SO संतोष त्रिपाठी व CO प्रवीण प्रकाश से बात की लेकिन वह मानने को तैयार नहीं हुए। प्रशासन का कहना था कि कि पथ संचलन बदले मार्ग से ही होगा। संघ इसके लिए तैयार नहीं हुआ।