हॉस्टल में फांसी के फंदे पर लटकी थी 11वीं की छात्रा, दीवार पर लिखा था- सब मरोगे

पुलिस(Sidhi News) के अनुसार, छुट्टियों में घर जाने के बाद छात्रा शनिवार को ही छात्रावास लौटी थी। वह कक्षा 11वीं में कृषि संकाय की छात्रा थी। घटना से पहले उसकी दो सहेलियां भी छात्रावास में थीं, जो दोपहर में बाजार चली गई थीं। उन्होंने कल्पना से पूछा था कि वह साथ चलेगी या नहीं, लेकिन उसने फुल्की मंगाने की बात कही और कमरे में ही रुक गई। जब सहेलियां वापस लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका अमृता सिंह को सूचना दी। अधीक्षिका और प्राचार्य के आने के बाद पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर सभी स्तब्ध रह गए।