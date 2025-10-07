Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Jaipur SMS Fire

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

हॉस्टल में फांसी के फंदे पर लटकी थी 11वीं की छात्रा, दीवार पर लिखा था- सब मरोगे

MP News: शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 सीधी के बालिका छात्रावास में उस समय सनसनी फैल गई जब कक्षा 11वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। कमरे के बाहर गैलरी की दीवार पर सब मरोगे लिखा मिला, जिसने मामले को और गंभीर बना दिया है।

2 min read

सीधी

image

Avantika Pandey

Oct 07, 2025

Sidhi Girls hostel student suicide news

Sidhi Girls hostel student suicide news (फोटो सोर्स : पत्रिका)

MP News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 सीधी के बालिका छात्रावास में उस समय सनसनी फैल गई जब कक्षा 11वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 16 वर्षीय कल्पना जायसवाल पिता रामकृपाल जायसवाल निवासी ग्राम पैगमा थाना बहरी के रूप में हुई है। घटना रविवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है।

दरवाजा खुला तो दंग रह गए सब

पुलिस(Sidhi News) के अनुसार, छुट्टियों में घर जाने के बाद छात्रा शनिवार को ही छात्रावास लौटी थी। वह कक्षा 11वीं में कृषि संकाय की छात्रा थी। घटना से पहले उसकी दो सहेलियां भी छात्रावास में थीं, जो दोपहर में बाजार चली गई थीं। उन्होंने कल्पना से पूछा था कि वह साथ चलेगी या नहीं, लेकिन उसने फुल्की मंगाने की बात कही और कमरे में ही रुक गई। जब सहेलियां वापस लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका अमृता सिंह को सूचना दी। अधीक्षिका और प्राचार्य के आने के बाद पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर सभी स्तब्ध रह गए।

दीवार पर लिखा था- सब मरोगे

कल्पना खिड़की की जाली से बने फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि कमरे के बाहर गैलरी की दीवार पर सब मरोगे लिखा मिला, जिसने जांच को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। घटना के बाद छात्रावास परिसर में गमगीन माहौल है।

मौत के बाद ये बयान आए सामने

मुझे छात्राओं से सूचना मिली कि कल्पना कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है। मौके पर पहुंचकर मैंने भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो प्राचार्य और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कल्पना फंदे पर लटकी मिली।- अमृता सिंह, अधीक्षिका

छात्रा की मौ(Sidhi News)त संदिग्ध लग रही है। दीवार पर यह भी लिखा मिला कि सब मरोगे, यह और चौंकाने वाली बात है। मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए।- ज्योति पटेल, जिलाध्यक्ष स्टूडेंट एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी

सूचना मिलने पर छात्रावास में पहुंचकर दरवाजा तुड़वाया। छात्रा फंदे पर लटकी मिली। उसकी मौत हो चुकी थी। मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।- कन्हैया सिंह बघेल, निरीक्षक सिटी कोतवाली

ये भी पढ़ें

एडवोकेट की भतीजी अपने बॉयफ्रेंड को बनाना चाहती थी करोड़पति, कर दिया बड़ा कांड
भोपाल
bhopal lawyer niece Theft of Rs 2 crore revealed

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

07 Oct 2025 03:19 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / हॉस्टल में फांसी के फंदे पर लटकी थी 11वीं की छात्रा, दीवार पर लिखा था- सब मरोगे

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ब्यूटी पार्लर में मिला 3 करोड़ का सांप

sidhi
सीधी

एमपी के बेटे को मलेशिया में ड्यूटी के दौरान करंट से मौत, नवंबर में होनी थी शादी

mp news
सीधी

NH-39 बना गौवंश का काल! 10 दिन में 13 बेजुबानों की मौत, एक साथ 8 मवेशियों को रौंद गया अज्ञात वाहन

Cattle Death Trap
सीधी

जिला अस्पताल में बड़ा हादसा टला, बच गई 9 बच्चों की जान, किसी ने बंद कर दिया ICU का ऑक्सीजन कनेक्शन

Major Tragedy Avert
सीधी

एमपी में सुबह-सुबह बर्तन कारोबारी से 2.5 लाख रूपये की लूट..

sidhi
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.