हॉस्टल में फांसी के फंदे पर लटकी थी 11वीं की छात्रा, दीवार पर लिखा था- सब मरोगे

Sidhi Girls hostel student suicide news (फोटो सोर्स : पत्रिका)
MP News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां शासकीय उत्कृष्ट उच्चतर माध्यमिक विद्यालय क्रमांक-1 सीधी के बालिका छात्रावास में उस समय सनसनी फैल गई जब कक्षा 11वीं की छात्रा ने फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। मृतका की पहचान 16 वर्षीय कल्पना जायसवाल पिता रामकृपाल जायसवाल निवासी ग्राम पैगमा थाना बहरी के रूप में हुई है। घटना रविवार शाम 5 बजे की बताई जा रही है।
पुलिस(Sidhi News) के अनुसार, छुट्टियों में घर जाने के बाद छात्रा शनिवार को ही छात्रावास लौटी थी। वह कक्षा 11वीं में कृषि संकाय की छात्रा थी। घटना से पहले उसकी दो सहेलियां भी छात्रावास में थीं, जो दोपहर में बाजार चली गई थीं। उन्होंने कल्पना से पूछा था कि वह साथ चलेगी या नहीं, लेकिन उसने फुल्की मंगाने की बात कही और कमरे में ही रुक गई। जब सहेलियां वापस लौटीं तो कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। आवाज लगाने पर कोई उत्तर नहीं मिला, तो उन्होंने छात्रावास अधीक्षिका अमृता सिंह को सूचना दी। अधीक्षिका और प्राचार्य के आने के बाद पुलिस को खबर दी गई। सूचना मिलते ही कोतवाली पुलिस मौके पर पहुंची और दरवाजा तोड़कर कमरे के अंदर दाखिल हुई। अंदर का नजारा देखकर सभी स्तब्ध रह गए।
कल्पना खिड़की की जाली से बने फंदे पर लटकी मिली। पुलिस ने शव को नीचे उतरवाकर पंचनामा तैयार किया और पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया। प्रारंभिक जांच में कोई सुसाइड नोट नहीं मिला है, हालांकि कमरे के बाहर गैलरी की दीवार पर सब मरोगे लिखा मिला, जिसने जांच को और गंभीर बना दिया है। फिलहाल पुलिस आत्महत्या के कारणों की बारीकी से जांच कर रही है। घटना के बाद छात्रावास परिसर में गमगीन माहौल है।
मुझे छात्राओं से सूचना मिली कि कल्पना कमरे का दरवाजा नहीं खोल रही है। मौके पर पहुंचकर मैंने भी दरवाजा खुलवाने का प्रयास किया। कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो प्राचार्य और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो अंदर कल्पना फंदे पर लटकी मिली।- अमृता सिंह, अधीक्षिका
छात्रा की मौ(Sidhi News)त संदिग्ध लग रही है। दीवार पर यह भी लिखा मिला कि सब मरोगे, यह और चौंकाने वाली बात है। मामले की न्यायिक जांच होनी चाहिए।- ज्योति पटेल, जिलाध्यक्ष स्टूडेंट एजुकेशन वेलफेयर सोसायटी
सूचना मिलने पर छात्रावास में पहुंचकर दरवाजा तुड़वाया। छात्रा फंदे पर लटकी मिली। उसकी मौत हो चुकी थी। मर्ग कायम कर जांच में लिया है। मामले की बारीकी से जांच की जा रही है।- कन्हैया सिंह बघेल, निरीक्षक सिटी कोतवाली
