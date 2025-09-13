Patrika LogoSwitch to English

सीधी

निर्माणाधीन पुल के नीचे भरे पानी में डूबकर बच्चे की मौत, परिजन ने रेलवे पर लगाए गंभीर आरोप

Sidhi News : गड्ढे में भरे पानी में डूबकर हुई बच्चे की मौत पर मचा बवाल। परिजन का अस्पताल चौक पर शव रखकर प्रदर्शन। रेलवे ठेकेदार पर कार्रवाई और उचित मुआवजे की मांग पर अड़े परिजन।

सीधी

Faiz Mubarak

Sep 13, 2025

Sidhi News
बच्चे की मौत के बाद परिजन का प्रदर्शन (Photo Source- Patrika Input)

Sidhi News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले से गुजरने वाली ललितपुर-सिगरौली रेल लाइन के निर्माणाधीन पुल के नीचे भरे पानी में डूबने से हालही में 13 वर्षीय बच्चे के मौत हो गई। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब परिजन ने रेलवे के ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा, इन्हीं की लापरवाही से किशोर की जान गई है।

परिजन ने अस्पताल चौक पर बच्चे का शव सड़क पर रखकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। परिजन की मांग है कि, रेलवे के ठेकेदार के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। शुरुआत में पुलिस ने परिजन को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो रेलवे अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बताया जा रहा है कि, सुबह 9 बजे से प्रदर्शन जारी है।

प्रदर्शन के समय अलर्ट मोड पर प्रशासन

वहीं, घटना की जाकारी लगते ही डीएसपी अमन मिश्रा, तहसीलदार गोपद बनास राकेश शुक्ला समेत थाना कोतवाली, जमोड़ी थाना, अजाक थाना, यातायात थाना, बहरी थाना, महिला थाना का पुलिस बल भारी तादाद में मौजूद रहा।

रात को गड्ढे में गिरकर हुई थी मासूम की मौत

आपको बता दें कि, बीते दिन शाम करीब 7 बजे थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गाड़ा बबन सिंह क्षेत्र से गुजरने वाली ललितपुर-सिगरौली रेल लाइन के गड्ढे में डूबने से 13 वर्षीय अमन सिंह उर्फ छोटू री मौत हो गई थी। घटना के बाद देर रात तक परिजन की नाराजगी देखने को मिली। वहीं, सुबह से ही परिजन ने अस्पताल तिराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजन रेल्वे ठेकेदार पर केस दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।

13 Sept 2025 03:29 pm

