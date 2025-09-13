निर्माणाधीन पुल के नीचे भरे पानी में डूबकर बच्चे की मौत, परिजन ने रेलवे पर लगाए गंभीर आरोप

आपको बता दें कि, बीते दिन शाम करीब 7 बजे थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गाड़ा बबन सिंह क्षेत्र से गुजरने वाली ललितपुर-सिगरौली रेल लाइन के गड्ढे में डूबने से 13 वर्षीय अमन सिंह उर्फ छोटू री मौत हो गई थी। घटना के बाद देर रात तक परिजन की नाराजगी देखने को मिली। वहीं, सुबह से ही परिजन ने अस्पताल तिराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजन रेल्वे ठेकेदार पर केस दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।