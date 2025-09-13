निर्माणाधीन पुल के नीचे भरे पानी में डूबकर बच्चे की मौत, परिजन ने रेलवे पर लगाए गंभीर आरोप

Sidhi News :मध्य प्रदेश के सीधी जिले से गुजरने वाली ललितपुर-सिगरौली रेल लाइन के निर्माणाधीन पुल के नीचे भरे पानी में डूबने से हालही में 13 वर्षीय बच्चे के मौत हो गई। मामले ने उस समय तूल पकड़ लिया, जब परिजन ने रेलवे के ठेकेदार पर आरोप लगाते हुए कहा, इन्हीं की लापरवाही से किशोर की जान गई है।
परिजन ने अस्पताल चौक पर बच्चे का शव सड़क पर रखकर जमकर धरना प्रदर्शन किया। परिजन की मांग है कि, रेलवे के ठेकेदार के विरुद्ध अपराधिक प्रकरण दर्ज किया जाए। शुरुआत में पुलिस ने परिजन को काफी समझाने का प्रयास किया, लेकिन वो रेलवे अधिकारियों को मौके पर बुलाने की मांग पर अड़े रहे। बताया जा रहा है कि, सुबह 9 बजे से प्रदर्शन जारी है।
वहीं, घटना की जाकारी लगते ही डीएसपी अमन मिश्रा, तहसीलदार गोपद बनास राकेश शुक्ला समेत थाना कोतवाली, जमोड़ी थाना, अजाक थाना, यातायात थाना, बहरी थाना, महिला थाना का पुलिस बल भारी तादाद में मौजूद रहा।
आपको बता दें कि, बीते दिन शाम करीब 7 बजे थाना कोतवाली के अंतर्गत आने वाले गाड़ा बबन सिंह क्षेत्र से गुजरने वाली ललितपुर-सिगरौली रेल लाइन के गड्ढे में डूबने से 13 वर्षीय अमन सिंह उर्फ छोटू री मौत हो गई थी। घटना के बाद देर रात तक परिजन की नाराजगी देखने को मिली। वहीं, सुबह से ही परिजन ने अस्पताल तिराहे पर शव रखकर चक्काजाम कर दिया। परिजन रेल्वे ठेकेदार पर केस दर्ज कराने की मांग पर अड़े हुए हैं।