एमपी के सीधी में हादसा, खेत जोतते समय पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत

Sidhi Accident News (फोटो सोर्स : पत्रिका)
Sidhi Accident News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले से हैरान करने वाला मामला सामने आया है। यहां मंगलवार को खेत की जुताई करते समय ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। इसी बीच ट्रैक्टर की चपेट में आने से चालक की मौत हो गई। मामले की जानकारी लगते ही खेत में लोगों की भारी भीड़ उमड़ पड़ी। इस घटना की जानकारी पर मृतक के परिजन रो रोकर बेहाल हो गए।
हैरान करने वाला ये पूर मामला सीधी जिले के पुलिस थाना मड़वास क्षेत्र अंतर्गत अमहिया सोंधिया का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, सोंधिया निवासी गब्बूचन्द उर्फ बाबूलाल साहू पिता जगदीश साहू 30 वर्ष मंगलवार की सुबह अमहा गांव में खेत में जुताई करने गया था, जहां वह बड़े हादसे का शिकार हो गया। खेत में जुताई करते वक्त ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौके स्थल पर ही चालक की मौत हो गई है।
