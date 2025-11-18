एमपी के सीधी में हादसा, खेत जोतते समय पलटा ट्रैक्टर, चालक की मौत

हैरान करने वाला ये पूर मामला सीधी जिले के पुलिस थाना मड़वास क्षेत्र अंतर्गत अमहिया सोंधिया का बताया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक, सोंधिया निवासी गब्बूचन्द उर्फ बाबूलाल साहू पिता जगदीश साहू 30 वर्ष मंगलवार की सुबह अमहा गांव में खेत में जुताई करने गया था, जहां वह बड़े हादसे का शिकार हो गया। खेत में जुताई करते वक्त ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर पलट गया। ट्रैक्टर के नीचे दबने से मौके स्थल पर ही चालक की मौत हो गई है।