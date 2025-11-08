सड़क पर मारपीट करते दिखे बदमाश, युवक ने रोका तो चाकू लेकर उसी के पीछे दौड़े, देखें वीडियो

कानून व्यवस्था के बुरे हाल (Photo Source- Viral Video Screenshot)
MP News :मध्य प्रदेश के सीधी की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। यहां खुलेआम सड़कों और चौक-चौराहों पर मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही है। इसकी ताजा बानगी बयां करता एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में दो बदमाश एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करते देखे जा रहे हैं। मारपीट करने वालों के हाथ में धारदार हथियार भी था।
सामने से वीडियो बना रहे शख्स ने जब मारपीट का विरोध किया तो बेखौफ हमलावर धारदार हथियार लेकर वीडियो बनाने वाले शख्स के पीछे ही दौड़ पड़ा। जिसके चलते वीडियो बनाने वाले शख्स को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। फिलहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है।
बताया गया की कोतवाली थाना इलाके के गांधी चौक का ये वीडियो है। सामने आए वीडियो में जहां दो युवकों द्वारा एक युवक को जमीन पर गिराकर चाकू की नोक पर उसके साथ मारपीट की जा रही थी, जिसका एक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब मारपीट करने वाले बदमाश की नजर वीडियो बना रहे शख्स पर पड़ी तो वो भी चाकू लेकर दौड़ा। फिर क्या था वीडियो बनाने वाले शख्स ने सबकुछ छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। फिलहाल, वीडियो वायरल होने के बाद जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।
