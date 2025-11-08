Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

सीधी

सड़क पर मारपीट करते दिखे बदमाश, युवक ने रोका तो चाकू लेकर उसी के पीछे दौड़े, देखें वीडियो

MP News : जिले में कानून व्यवस्था बुरे हाल में आई। यहां मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही हैं। युवक के साथ सड़क पर मारपीट करते दिखे दो बदमाश। वीडियो बनाने वाले ने रोका तो हथियार लेकर उसी के पीछे दौड़ पड़ा बदमाश।

less than 1 minute read
Google source verification

सीधी

image

Faiz Mubarak

Nov 08, 2025

MP News

कानून व्यवस्था के बुरे हाल (Photo Source- Viral Video Screenshot)

MP News :मध्य प्रदेश के सीधी की कानून व्यवस्था लगातार बिगड़ती जा रही है। यहां खुलेआम सड़कों और चौक-चौराहों पर मारपीट की घटनाएं आम होती जा रही है। इसकी ताजा बानगी बयां करता एक वीडियो सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हो रहा है। सामने आए वीडियो में दो बदमाश एक युवक के साथ बेरहमी से मारपीट करते देखे जा रहे हैं। मारपीट करने वालों के हाथ में धारदार हथियार भी था।

सामने से वीडियो बना रहे शख्स ने जब मारपीट का विरोध किया तो बेखौफ हमलावर धारदार हथियार लेकर वीडियो बनाने वाले शख्स के पीछे ही दौड़ पड़ा। जिसके चलते वीडियो बनाने वाले शख्स को अपनी जान बचाने के लिए मौके से भागना पड़ा। फिलहाल, वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होने लगा है।

वायरल हुआ वीडियो

बताया गया की कोतवाली थाना इलाके के गांधी चौक का ये वीडियो है। सामने आए वीडियो में जहां दो युवकों द्वारा एक युवक को जमीन पर गिराकर चाकू की नोक पर उसके साथ मारपीट की जा रही थी, जिसका एक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब मारपीट करने वाले बदमाश की नजर वीडियो बना रहे शख्स पर पड़ी तो वो भी चाकू लेकर दौड़ा। फिर क्या था वीडियो बनाने वाले शख्स ने सबकुछ छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। फिलहाल, वीडियो वायरल होने के बाद जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Published on:

08 Nov 2025 01:09 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Sidhi / सड़क पर मारपीट करते दिखे बदमाश, युवक ने रोका तो चाकू लेकर उसी के पीछे दौड़े, देखें वीडियो

बड़ी खबरें

View All

सीधी

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

एमपी में ‘2 हजार’ की रिश्वत लेते पटवारी रंगे हाथों धराया, लोकायुक्त की बड़ी कार्रवाई

mp news
सीधी

मासूम की मौत पर आया रहस्यमयी मोड़, अंतिम संस्कार के लिए चिता पर लेटाते ही खुला चौंकाने वाला राज

MP News
सीधी

एमपी में बड़ी कार्रवाई, दो साल पहले अधिकारी को ट्रेप कराया, अब खुद रिश्वत लेते पकड़ाया अफसर

Lokayukta in Sidhi caught Singhawal hostel superintendent Ashok Pandey taking bribe
सीधी

मां निकली मासूम की कातिल, जंगल में ले जाकर सगी औलाद को मार डाला, हैरान कर देगी वजह

MP News
सीधी

युवक ने दोस्त से देखने के लिए लिया देसी कट्टा, फिर जेब में रखते ही हुआ कुछ ऐसा, मची चीख पुकार

MP News
सीधी
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.