सड़क पर मारपीट करते दिखे बदमाश, युवक ने रोका तो चाकू लेकर उसी के पीछे दौड़े, देखें वीडियो

बताया गया की कोतवाली थाना इलाके के गांधी चौक का ये वीडियो है। सामने आए वीडियो में जहां दो युवकों द्वारा एक युवक को जमीन पर गिराकर चाकू की नोक पर उसके साथ मारपीट की जा रही थी, जिसका एक व्यक्ति द्वारा वीडियो बनाने का प्रयास किया गया, लेकिन जब मारपीट करने वाले बदमाश की नजर वीडियो बना रहे शख्स पर पड़ी तो वो भी चाकू लेकर दौड़ा। फिर क्या था वीडियो बनाने वाले शख्स ने सबकुछ छोड़कर भागने में ही भलाई समझी। फिलहाल, वीडियो वायरल होने के बाद जिले की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े हो रहे हैं।