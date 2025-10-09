‘लाड़ली बहनों को 1250…जीजा से 5 हजार की वसूली’, पूर्व मंत्री ने सरकार पर उठाए सवाल

MP News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के सिहावल विधानसभा के तितली गांव में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत गुरुवार को जनसभा आयोजित की गई थी। जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को एक तरफ 1250 रुपए दे रहे हैं तो दूसरी ओर जीजा से 5 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं।
पूर्व मंत्री कमलेश्वर पटेल ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि 100 रुपए के रिचार्ज पर भी जनता को 20 रुपए टैक्स के रूप में देना पड़ता है। इस टैक्स का उपयोग जनता के हित में नहीं, बल्कि अपने खर्चों और उद्योगपतियों को फायदा पहुंचाने में कर रही है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों और मध्यम वर्ग की नहीं, बल्कि बड़े उद्योगपतियों की सरकार बन चुकी है।
कमलेश्वर पटेल ने आगे कहा कि प्रदेश में महंगाई चरम पर पहुंच चुकी है। आज लोगों के घर में 5 हजार रुपए से कम बिजली के बिल नहीं आ रहे हैं। पेट्रोल-डीजल, गैस सिलेंडर और खाद्य सामग्री की कीमतें आम आदमी की पहुंच से बाहर हैं। पटेल ने कहा कि आप देखिए 10 साल पहले सोना 10 हजार रुपए में मिलता था। आज उसकी कीमत जाकर 1,30,000 तक पहुंच गई है।
भारतीय जनता पार्टी को आड़े हाथों लेते हुए कमलेश्वर पटेल ने कहा कि चुनाव के दौरान घोषणा हुई थी लाड़ली बहनों को 3 हजार रुपए महीना देंगे। मगर वादा अभी भी अधूरा है। भाजपा की पहचान अब वादाखिलाफी और झूठे घोषणा पत्रों की सरकार के रूप में हो चुकी है।
बड़ी खबरेंView All
सीधी
मध्य प्रदेश न्यूज़
ट्रेंडिंग