‘लाड़ली बहनों को 1250…जीजा से 5 हजार की वसूली’, पूर्व मंत्री ने सरकार पर उठाए सवाल

MP News: मध्यप्रदेश के सीधी जिले के सिहावल विधानसभा के तितली गांव में वोट चोर गद्दी छोड़ हस्ताक्षर अभियान के तहत गुरुवार को जनसभा आयोजित की गई थी। जिसमें पूर्व मंत्री और कांग्रेस ने वरिष्ठ नेता कमलेश्वर पटेल ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि लाड़ली बहनों को एक तरफ 1250 रुपए दे रहे हैं तो दूसरी ओर जीजा से 5 हजार रुपए तक वसूल रहे हैं।