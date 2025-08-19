आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया निरस्त, कलेक्टर ने लिया एक्शन

MP News: मध्य प्रदेश के सीधी जिले स्वास्थ्य विभाग की आउटसोर्स कर्मचारियों की भर्ती प्रक्रिया को कलेक्टर स्वरोचिष सोमवंशी ने निरस्त कर दिया है। लगातार मिल रही शिकायतों और जांच प्रतिवेदन के आधार पर कलेक्टर ने कार्रवाई की।



दरअसल, जिला पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी की अध्यक्षता में गठित टीम की जांच में सामने आया है कि पूरी प्रक्रिया में कई गड़बडियां और अनियमितताएं थीं। प्रस्तुत रिपोर्ट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को बिना नियमों के चलाया गया और कलेक्टर की कोई मंजूरी या स्वीकृति नहीं ली गई थी।

