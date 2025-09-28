एमपी के बेटे को मलेशिया में ड्यूटी के दौरान करंट से मौत, नवंबर में होनी थी शादी

दरअसल, पूरी घटना 23 सितंबर की है। सुनील मलेशिया में 11 बजे ड्यूटी पर था। ड्यूटी के दौरान करंट से उसकी मौके पर मौत हो गई। कानूनी और प्रशासनिक प्रक्रिया पूरी होने के बाद सुनील का शव बनारस एयरपोर्ट पहुंचा। वहां से एक निजी एंबुलेंस के जरिए शव उनके घर लाया गया।